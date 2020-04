Dichiarazione del sindaco Andrea Gnassi sulla scomparsa di monsignor Mariano de Nicolò

Esprimo il profondo cordoglio della comunità riminese per la scomparsa del Vescovo Emerito di Rimini, monsignor Mariano De Nicolò, spentosi dopo una lunga malattia. È stato pastore della Chiesa riminese dal 1989 al 2007, una lunga fase temporale caratterizzata da una profonda riorganizzazione ecclesiastica. In questi 18 anni il Vescovo Mariano ha lasciato una impronta autentica anche nella società riminese, grazie alla sua fortissima azione, allo stesso tempo morale e concreta. Un protagonista vero di anni di grandi cambiamenti, in cui ha saputo guidare con determinazione e anche con decisi richiami pubblici alla coerenza tra valori cristiani e vita sociale e di comunità. A lui un grande ringraziamento anche per avere dato impulso alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione dello straordinario patrimonio storico e artistico della chiesa locale. Così come decisivo fu il suo impegno e il suo impulso, insieme alle istituzioni e ad altri attori locali, per portare l'università a Rimini, intuendone la strategicità nelle dinamiche di uno sviluppo fondato sulla conoscenza e sulle eccellenze didattiche.



