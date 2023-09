Dichiarazione del sindaco di Coriano Gianluca Ugolini

Un incontro molto positivo. Dal generale Francesco Figliuolo, giunto questa mattina nel riminese per incontrare i sindaci della provincia con il sindaco di Rimini e presidente della provincia Jamil Sadegholvaad e la vicepresidente dell’Emilia Romagna Irene Priolo, è arrivato un messaggio chiaro e di concretezza rispetto alle necessità e alle esigenze dei territori colpiti dall’alluvione in Romagna nei mesi scorsi. Il generale, che ha ricordato le ordinanze già emanate e in corso di predisposizione, si è mostrato disponibile al dialogo e aperto a recepire le richieste degli enti locali a partire dagli interventi di messa in sicurezza del territorio fino alla necessaria semplificazione del meccanismo di assunzione del personale. Per Coriano ho sottolineato i gravi danni subiti dall’azienda Fontonat a Cerasolo Ausa ed ho esposto le problematiche legate alla viabilità e ai movimenti avvenuti sulle strade collinari successivi all’evento. Ringraziamo il commissario dal quale abbiamo avuto rassicurazioni e grande disponibilità. In concomitanza all’incontro in mattinata a Coriano si è svolto una lunga ricognizione per documentare con fotografie e rilievi lo stato attuale dell’azienda Fontanot, i guadi di Ospedaletto, Vallecchio, Pian della Pieve e via Piane, le vie Ranco, Monte Olivo, Friano, Il Monte, Togliatti e la scuola materna privata di Pian della Pieve. Sono soddisfatto inoltre perché a margine dell’incontro odierno ho avuto dalla vicepresidente della regione con delega all’Ambiente e alla Protezione Civile, Irene Priolo, massima disponibilità ad una visita in tempi brevi a Coriano.

cs Coriano