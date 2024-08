Dichiarazione della Senatrice FdI, Domenica Spinelli, sul mare Adriatico

Accolgo con piacere la sollecitazione di bagnanti, turisti, bagnini, associazioni di categoria di diffondere la bella e positiva notizia che la mucillagine è andata via. Il mare della nostra costa è ritornato quello di sempre, accogliente, sano e piacevole. Faccio appello alla RAI servizio pubblico per diffondere il più possibile questa notizia in Italia e all’estero, è un atto giusto e dovuto nei confronti del territorio, degli operatori, dei cittadini e dei turisti e soprattutto è di rilevanza per il servizio pubblico. Il riscaldamento delle acque e le condizioni ambientali hanno favorito la proliferazione di queste microalghe, un fenomeno naturale da giorni sparito con le ultime mareggiate, la balneabilità, come lo è stata per tutta questa estate è garantita nel massimo rispetto die parametri richiesti. Lancio il mio invito a prenotare, per chi non lo avesse ancora fatto, una vacanza sulla nostra costa. Da Bellaria, Rimini, Riccione scelta questa mattina per una passeggiata sulla battigia, a Cattolica e Misano, le nostre località costiere così come gli splendidi borghi dell’entroterra, indistintamente tutti compresa Coriano di cui sono vicesindaco, meritano di essere luoghi di villeggiatura. In particolare settembre si apre all’insegna dello sport con il Gran Prenio Red Bull di San Marino e della Riviera il 6,7,8 settembre a Misano, l’appuntamento più atteso della stagione del motomondiale che quest’anno raddoppia con il Gran Premio Red Bull della Regione Emilia Romagna il 20,21, 22 settembre.

c.s. Domenica Spinelli