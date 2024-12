Dichiarazione di Mirco Pari. Soddisfazione per la nomina di Roberta Frisoni ad assessora regionale Direttore Confesercenti provinciale Rimini

"Ci congratuliamo con Roberta Frisoni ed esprimiamo soddisfazione per la sua nomina ad assessora regionale al Turismo, commercio e sport. Sono deleghe importanti, giusto riconoscimento del rilievo del territorio riminese e del lavoro svolto da Frisoni in questi anni come amministratrice all’interno delle giunte Gnassi e Sadegholvaad. Riponiamo grande fiducia in lei, proprio perché ha operato bene a Rimini (e in settori molto delicati), perché ha un ottimo curriculum e ha le competenze giuste per il nuovo ruolo in Regione, e siamo sicuri che sarà in grado di affrontare al meglio le sfide che abbiamo di fronte. Pensiamo, solo per citare alcuni temi, al rilancio del commercio di vicinato e alla realizzazione della legge regionale 12 con l’attivazione degli hub di prossimità. C’è poi il grande ambito del turismo, delle risorse necessarie alla riqualificazione e alla rigenerazione. E naturalmente c’è la questione dell’arenile, con gli operatori balneari che meritano il giusto riconoscimento del loro valore nei bandi ormai imminenti. Auguriamo dunque buon lavoro all’assessora Roberta Frisoni, garantendole che dalla nostra associazione avrà massima disponibilità alla collaborazione, certi che il nostro territorio e il nostro tessuto economico troveranno in lei attenzione e apertura al confronto".

Mirco Pari direttore Confesercenti provinciale Rimini

