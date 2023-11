Dichiarazione di Nicola Renzi, Capogruppo consiliare di RF

Finalmente dalla maggioranza, che pare indaffarata in tutto tranne che nell’affrontare i problemi del Paese -ed anzi, pare proprio volerne pervicacemente creare di nuovi- si leva una voce, che dovrebbe essere ascoltata con attenzione, quella di Pasquale Valentini. Apprezzo molto e condivido quanto sostiene il Consigliere Valentini. Purtroppo la frittata è stata fatta. Mi chiedo: se molti coraggiosi interessati ai disposti dell’allegato 2 non si fossero fatti sentire con precisione e puntualità e -ripeto- tanto coraggio, cosa sarebbe successo? Se Repubblica Futura non avesse denunciato con forza questo modo di agire? La volontà del governo di legare il rinnovo del contratto del pubblico impiego all’allegato 2 suona come un goffo ricatto. Il tentativo di mettere i dipendenti gli uni contro gli altri, cogliendo l’occasione di celare, dietro un aumento salariale, condizioni fortemente punitive per alcune categorie di lavoratori, come quella della Scuola. Spero davvero si possa creare una volontà politica trasversale per portare -come dice anche Valentini- nuovamente la discussione nelle sedi adeguate. Già più volte in questa legislatura il governo ha tentato di smantellare la legge sulle graduatorie del 79. Basti ricordare un decreto presentato da Belluzzi recentemente e fatto decadere. L’allegato 2 va abrogato definitivamente. Va aperta una discussione più generale sulle prospettive e sul futuro della scuola, tenendo conto delle giuste aspettative di tutti.

cs Repubblica Futura

