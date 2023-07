Dichiarazione di Stefano Paolini coordinatore di Fratelli d'Italia Riccione

Fratelli d’Italia plaude all’arrivo del sub commissario Alfonso Agostino Soloperto al fianco della Dott.ssa Rita Stentella alla guida amministrativa di Riccione. Ma il “tarlo” si è insinuato: ragionando sul fatto che il Dott. Soloperto è un tecnico di bilanci ed esperto in economia, che non sia stato convocato per arginare all’evidente buco di bilancio lasciato dalla precedente Amministrazione? Patiamo una situazione di disagio a livello turistico: per il mancato arrivo degli stranieri a causa di una promo commercializzazione nei paesi DACH (Germania, Austria, Svizzera) per lo più assente a seguito dell’alluvione. La nostra preoccupazione è enorme, perché non vorremmo che i problemi in bilancio siano più grandi di quelli sollevati nei consigli comunali. Inoltre ci auguriamo che la commissario Dott.ssa Rita Stentella valuti l’ipotesi di convocare nel suo staff anche un responsabile della comunicazione: i cittadini hanno diritto di essere a conoscenza di come sta andando e i provvedimenti in programma. Sappiamo che le figure che si stanno occupando al momento della gestione amministrativa sono dei tecnici scevri da ogni velleità politica, ma riteniamo che le azioni di Palazzo, programmi, lavori, prospettive, debbano essere trasparentemente comunicate ai riccionesi.

cs Stefano Paolini