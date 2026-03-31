Dichiarazione Redditi 730 e Imu 2026: riparte il servizio CDLS in collaborazione con Caf Cisl

Dichiarazione Redditi 730 e Imu 2026: riparte il servizio CDLS in collaborazione con Caf Cisl.

La dichiarazione dei redditi e l’IMU direttamente a San Marino. Anche quest’anno la CDLS offre la possibilità ai lavoratori frontalieri e ai sammarinesi con proprietà in Italia di fare la dichiarazione dei redditi in Repubblica. Lo sportello fiscale, realizzato in collaborazione con il CAF CISL dell’Emilia Romagna, apre giovedì 23 aprile presso la sede della Confederazione Democratica al secondo piano del Central Square di Domagnano. Per il calcolo della dichiarazione dei redditi è necessario presentarsi con il modello IGR 2026, la documentazione relativa alle spese deducibili/detraibili; maggiori informazioni si potranno reperire direttamente tramite il sito della Confederazione Democratica – www.cdls.sm – e, a richiesta, potrà essere inviato un pratico promemoria riguardante la documentazione per il 730 italiano. Il servizio costa 5 Euro per gli iscritti CDLS, per chi non fosse ancora iscritto alla CDLS questo è il momento buono per farlo! E’ possibile comunque effettuare l’iscrizione direttamente allo sportello per usufruire – sin da subito – delle migliori condizioni e dei nostri servizi. La tessera della Confederazione Democratica offre anche l’opportunità di avvalersi di una serie di servizi e prestazioni come il calcolo dell’IMU, per gli iscritti a partire da 10 euro; informazioni e consulenze riguardo al calcolo dell’ISEE parificato, per accedere a tutte le agevolazioni fiscali previste dalla legge, e per la richiesta dello SPID. Lo sportello è aperto tutti i giovedì pomeriggio dalle 14.00 alle 17,30, a iniziare dal 23 Aprile fino al 25 Giugno, unica eccezione giovedì 4 giugno chiuso per festività. I frontalieri che intendono fare richiesta di rimborso Smac devono fare dichiarazione a San Marino prima di prenotarsi. È possibile prenotarsi contattando direttamente la Confederazione Democratica Lavoratori Sammarinesi, ai numeri telefonici 0549-962080 962081 e indicando la preferenza per la data e ora dell’appuntamento ed una email per le eventuali comunicazioni. Potete consultare l’elenco dei documenti necessari sul sito www.cdls.sm. Sempre sul sito puoi consultare l’elenco dell’ampia gamma di sconti e vantaggi della Carta Risparmio 2026 della CDLS. A cui puoi accedere con l’iscrizione alla CDLS. Sono infatti sempre di più le convenzioni attive in diversi esercizi commerciali, istituti di credito, studi medici e assicurazioni della Repubblica di San Marino. Un piccolo ma concreto aiuto per combattere inflazione e carovita.

C.s. - CDLS

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