Dichiarazione redditi e DAPEF: il servizio CSU è prorogato fino al 12 luglio

Vista la rilevante affluenza di utenti per la dichiarazione redditi IGR e le pratiche DAPEF, la Centrale Sindacale Unitaria ha deciso di prorogare questo servizio fino a sabato 12 luglio. È necessario prendere appuntamento con sollecitudine, che si può fissare in piena autonomia collegandosi al sito https://csuservizi.prenotime.it o tramite i siti web di CSdL e CDLS, oppure chiamando i numeri 0549/962011-962013 dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30, dal lunedì al venerdì. Si ricorda che la scadenza per la compilazione della dichiarazione dei redditi è fissata al 31 luglio, mentre quella della DAPEF/IRAFE (patrimoni esteri) è fissata al 30 settembre 2025, ma i documenti vanno presentati contestualmente alla dichiarazione redditi. Per poter svolgere al meglio il servizio occorre rispettare rigorosamente l’orario dell’appuntamento concordato, e portare tutta la documentazione necessaria. Chi non è ancora iscritto può cogliere l’occasione per aderire ad una delle due Confederazioni, ottenendo così condizioni economiche più favorevoli. Il tariffario applicato, distinto tra iscritti e non iscritti, è esposto all’interno dei locali CSU.

C.s. CSU