Dichiarazione redditi Igr: servizio Csu prorogato fino al 19 luglio.

Tenuto conto della rilevante affluenza di utenti per la dichiarazione redditi IGR e DAPEF la Centrale Sindacale Unitaria ha deciso in via eccezionale di prorogare il servizio di accettazione delle dichiarazioni fino a venerdì 19 luglio 2024. Il servizio prorogato durante il mese di luglio si svolgerà esclusivamente su appuntamento dal lunedì al venerdì, mattina e pomeriggio, presso la sede della CSU al primo piano del Central Square in via Cinque Febbraio n.17 a Domagnano. Si ricorda che la scadenza per la compilazione della DAPEF/IRAFE (redditi esteri) è fissata al 30 settembre 2024, ma i documenti vanno presentati contestualmente alla dichiarazione redditi. L’appuntamento si può fissare in piena autonomia collegandosi al sito https://csuservizi.prenotime.it o tramite i siti web di CSdL e CDLS, oppure chiamando i numeri 0549/962011-962012 dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30 (dal lunedì al venerdì). I posti disponibili sono limitati, per cui è indispensabile prenotare l’appuntamento con sollecitudine. Per poter svolgere al meglio il servizio è indispensabile rispettare rigorosamente l’orario dell’appuntamento concordato, portare tutta la documentazione necessaria ed essere muniti della tessera di iscrizione a CSdL o CDLS. Chi non è ancora iscritto può cogliere l’occasione per aderire ad una delle due Confederazioni ottenendo così condizioni economiche più favorevoli. Per i non iscritti il tariffario applicato è esposto all’interno dei locali CSU.

