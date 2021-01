Dichiarazioni Beccari Morris sul Programma di Mobilità Giovanile tra il Regno Unito e San Marino

Ad integrazione della comunicazione del Congresso di Stato sul lancio dello Youth Mobility Scheme, la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri trasmette le dichiarazioni del Segretario di Stato Luca Beccari e dell’Ambasciatore Jill Morris in merito alla nuova opportunità offerta dal Programma di Mobilità Giovanile tra il Regno Unito e San Marino attivo dal 1° gennaio 2021. Il Programma, scaturito da un Memorandum d’intesa firmato lo scorso settembre, si inserisce nel contesto delle più ampie iniziative, passate e future, frutto delle ottime relazioni tra i due Paesi, da sempre impegnati nella promozione di progetti culturali, educativi e professionali in favore dei rispettivi cittadini. “Ci tengo a ringraziare personalmente l’Ambasciatore Morris per l’ottimo lavoro svolto insieme, in un clima sempre sereno e proattivo”, ha detto il Segretario di Stato. “L’impegno profuso in favore dei nostri cittadini e, in questo caso, delle nuove generazioni, è uno dei principali obiettivi che questa Segreteria di Stato persegue, nella forte consapevolezza che sarà sempre più necessario offrire opportunità professionali e formative all’estero per favorire l’integrazione dei nostri giovani in un contesto globale multiculturale e multilingue”. L’Ambasciatore britannico in Italia e presso la Repubblica di San Marino Jill Morris ha commentato: “Sono davvero entusiasta del lancio dello Youth Mobility Scheme, un progetto molto caro ad entrambi i nostri governi. Il programma sarà un ottimo modo per rafforzare ulteriormente i legami bilaterali e la comprensione reciproca tra il Regno Unito e San Marino, che da sempre collaborano in maniera amichevole e proficua, e di offrire alle nuove generazioni un’esperienza formativa di respiro internazionale. Anche se sono consapevole delle limitazioni ai viaggi provocate temporaneamente dalla pandemia di COVID-19, mi auguro che la prospettiva di vivere, viaggiare, lavorare o studiare nel Regno Unito - per un periodo della durata di fino a due anni – rimanga in futuro di grande interesse per molti giovani sammarinesi che non vediamo l’ora di accogliere nel nostro Paese.” Sarà possibile ottenere i dettagli del programma e le modalità per presentare la propria candidatura all'indirizzo web: https://www.gov.uk/youth-mobility.