Dichiarazioni dei redditi CSU: da settembre la riconsegna delle pratiche per gli utenti a credito

Si informano gli utenti che prosegue il lavoro della CSU Servizi relativo alla compilazione e alla consegna delle dichiarazioni dei redditi. Quest’anno il programma informatico necessario per effettuare tali pratiche è stato reso operativo dagli uffici pubblici preposti con circa un mese di ritardo. Per questo motivo, il Governo ha prorogato al 31 agosto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. A seguito di questo slittamento, le operatrici della CSU Servizi sono ancora impegnate nella compilazione di una parte delle pratiche. Si precisa comunque che tutte le dichiarazioni saranno completate e inviate telematicamente all’Ufficio Tributario entro il 31 agosto, nel rispetto del termine previsto. In questa fase vengono chiamati prioritariamente al ritiro i contribuenti che risultano a debito, che devono pertanto effettuare il relativo pagamento entro la fine di agosto. A partire dal mese di settembre, verrà completata la riconsegna delle pratiche agli utenti che risultano a credito.

c.s. Centrale Sindacale Unitaria







