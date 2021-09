Dichiarazioni del Segretario di Stato Andrea Belluzzi in merito alla comparsa del prof. Li Yujun

“Ho appreso con profondo dispiacere la notizia della prematura e improvvisa scomparsa del prof. Li Yujun (李予军), direttore cinese dell'Istituto Confucio di San Marino e mi unisco al dolore della famiglia, dei collaboratori e del mondo accademico sammarinese. Il professore, in carica come direttore dal settembre 2020, era dotato di grande empatia e sensibilità e si era perfettamente integrato nella realtà sammarinese. Nel suo ruolo di direttore cinese dell’Istituto Confucio si è dedicato alla ricerca in ambiti come la linguistica applicata, la comunicazione interculturale e la traduzione. Inoltre, stava elaborando un bellissimo progetto per lo scambio di studenti e docenti, con l’obiettivo di ospitare sul Titano alcuni iscritti agli Atenei orientali. Quest’anno, in occasione del 50° anniversario delle relazioni ufficiali tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Popolare Cinese, è stato uno dei protagonisti nell’ideazione e realizzazione degli eventi celebrativi. La sua scomparsa rappresenta una grave perdita per la nostra Università e per il nostro Paese e lascia un profondo vuoto in coloro che, come me, hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di collaborarci”.

c.s. Segretario di Stato con delega all’Università, Andrea Belluzzi