Diciotto Anni di Impegno Civico: Noi Sammarinesi Celebra il Suo Anniversario.

Diciotto anni fa, il 27 marzo 2006, prendeva vita "Noi Sammarinesi", un movimento avviato da cittadini sammarinesi motivati dal desiderio di contribuire attivamente al benessere comune della Repubblica. Tra questi, alcuni avevano esperienze pregresse in formazioni politiche esistenti, mentre altri si approcciavano per la prima volta all'impegno civico. Fin dal suo debutto, il movimento ha puntato a rinnovare il modo di fare politica, distanziandosi dalle consuete strutture partitiche, spesso minate da influenze esterne deleterie. Questi diciotto anni sono stati caratterizzati da soddisfazioni e successi, con i nostri rappresentanti che hanno messo a disposizione delle istituzioni le nostre idee, progetti e obiettivi, contribuendo significativamente al panorama istituzionale. Oggi, dopo anni di impegno e progressi, "Noi Sammarinesi" resta fedele al proprio impegno per la Repubblica di San Marino, affrontando nuove sfide nell'ambito di Alleanza Riformista. Restiamo fermi nel nostro intento di avanzare su questa via, mirando a forgiare un futuro più florido per tutti i cittadini sammarinesi. All'avvicinarsi delle elezioni, le forze politiche sono attive nel delineare le loro agende programmatiche e nel configurare le proprie strategie elettorali. La nostra direzione è chiara: aspiriamo a un avvenire retto da un esecutivo politico, sorretto da un programma ben fondato e da obiettivi precisi, con strategie trasparenti sin dall'inizio. Nell'aprile 2023, abbiamo presentato al pubblico il progetto politico di Alleanza Riformista. Da quel momento, abbiamo lavorato senza sosta per costruire un'iniziativa politica trasparente, inclusiva e priva di pregiudizi ideologici, mirata a garantire uno sviluppo sostenibile e di lungo periodo per la Repubblica di San Marino. Ci impegniamo per un approccio inclusivo e partecipativo che coinvolga l'intera comunità, tutti i settori economici e le diverse correnti politiche.

