Dieci anni di passione in Repubblica per San Marino Comics 2023

Conclusa con successo la 10° edizione di San Marino Comics Festival che si è svolta il 25, 26 e 27 agosto nel Centro Storico della Repubblica di San Marino.

In termini di presenze sono stati registrati 27.624 visitatori nei parcheggi del Titano e 8.832 passaggi in salita dalla funivia. Hanno inoltre usufruito delle navette dai parcheggi periferici e del trenino anche 4.808 persone. Le contrade di San Marino si sono riempite già dal mattino del venerdì con gruppi di performers e cosplayers facendo subito respirare un’aria di divertimento e spensieratezza, tipica del San Marino Comics Festival.

“Rispetto alla precedente edizione abbiamo risentito dell’influenza delle elevate temperature”, dichiara Paolo Gualdi, Presidente dell’Associazione San Marino Comics. “Sin dal mattino di venerdì, la bella giornata accompagnata dal grande sole, ha attirato tante persone in Repubblica nonostante il forte caldo. Abbiamo comunque constatato un picco delle attività nelle ore pomeridiane e serali dove la gente si è potuta godere la festa a temperature più sopportabili rispetto ai 38/40 gradi della prima parte della giornata”.

La grande presenza di pubblico ha premiato tutti gli oltre 80 eventi giornalieri facenti parte del programma del Festival e l’Experience Ticket messo a disposizione dall’organizzazione ha fatto registrare molta affluenza soprattutto nelle aree dedicate al percorso “Potterland, i Doni della Magia” e “Alice in Wonderland”, notevolmente apprezzati dalle famiglie e dagli appassionati di tutte le età.

Buona l’affluenza nella nuova area Lego e ottimo riscontro anche nel Videogames Village con tutti i tornei di Mario Kart sempre sold-out. Menzione speciale per l’area dedicata al gioco da tavolo dove sia venerdì che sabato si è giocato ben oltre la mezzanotte. I tre concerti principali della Spleen Orchestra (tributo alle opere di Tim Burton), Giorgio Vanni seguito dalla serata con DJ Set e Cristina D’Avena, hanno fatto da corollario a tutto l’evento, decretando il successo delle singole giornate.

Fila continua inoltre per ottenere l’autografo di Sio, autore del manifesto della decima edizione e icona POP del fumetto italiano, una vera “rock star” del settore che insieme al collega Dado e alla casa editrice Gigaciao hanno fatto il lancio editoriale del nuovo numero della loro rivista, autografandolo per tutti i fans.

Tra gli ospiti che hanno preso parte a questa edizione segnaliamo: Chef Hiro, ambasciatore della cucina giapponese nel mondo, Gianluca Iacono, Fabrizio Mazzotta e Pietro Ubaldi, voci di alcuni dei personaggi più amati dei cartoni animati e film degli ultimi 30 anni. Inoltre i Raggi Fotonici, autori delle sigle dei cartoni animati per la Rai oltre a tantissimi disegnatori di Disney, Bonelli ed Astorina che hanno intrattenuto il pubblico con la loro arte.

Paolo Gualdi commenta: “Il lavoro del nostro splendido staff (al quale vanno i ringraziamenti del Consiglio Direttivo di San Marino Comics), con referenti esperti e divisi per ogni zona e per ogni evento, ha fatto in modo che l’evento si potesse svolgere in sicurezza e col massimo del divertimento da parte del pubblico presente. Abbiamo dovuto lottare con un caldo anomalo che ha rallentato le attività all’aperto, favorendo quelle al coperto e quelle serali, alcune delle quali fruibili gratuitamente e altre solo con l’Experience Ticket. Il biglietto introdotto per la prima volta nel palinsesto dei nostri contenuti ci ha permesso di portare un parco ospiti importante. Il sostegno all’evento da parte della Community che abbiamo creato in 10 anni di storia è stato fondamentale e approfitto di questa occasione per ringraziare tutti del sostegno. Inoltre aggiungo un doveroso ringraziamento alle Istituzioni che ci sostengono, alle Forze dell’Ordine, alla protezione Civile e a tutta la squadra di controllo che ha permesso lo svolgimento del festival in totale sicurezza anche negli eventi di maggiore affluenza”.

Dal punto di vista della comunicazione, i numeri sono esplosi grazie anche alla partecipazione dei super ospiti che hanno comunicato la loro presenza agli oltre 2 milioni di followers sui loro canali social Facebook e Instagram. Numeri impressionanti se si considera che quelle persone hanno parlato e raccontato di San Marino per settimane, garantendo un importante ritorno di immagine non solo al Festival ma alla Repubblica stessa.

Inoltre non si contano i servizi e le interviste sul network nazionale di RTV San Marino e di Radio San Marino, media partner sempre pronti a promuovere il coloratissimo evento del Titano. Passion 4 fun e Man Under The Hood, due media partner italiani di settore, hanno garantito la trasmissione in differita di interviste agli ospiti del festival, per permettere anche a chi non fosse a San Marino di seguirne i contenuti. Inoltre da quest’anno anche la crew di Crossover Universo Nerd ha raccontato il festival con i suoi servizi televisivi che verranno mandati in onda sui loro canali nelle prossime settimane. Sono stati fatti anche interventi radiofonici sui canali nazionali di Radio Deejay e Radio Kiss Kiss. Segnaliamo inoltre la presenza di due importanti giornalisti per SkyTg24 e Repubblica (Vanity Fair e Venerdì di Repubblica) che hanno intervistato alcuni super ospiti e che racconteranno il festival visto da un’angolazione prettamente giornalistica.

Ottimi anche i numeri che si sono registrati sulle pagine social e web di San Marino Comics dove solo negli ultimi 30 giorni si sono raggiunti i seguenti risultati:

Sito Web con oltre 64000 visualizzazioni di pagina e con il 18% di nuovi utenti che hanno iniziato a seguire San Marino Comics;

Facebook con oltre 196.000 persone come copertura dei post nel solo mese di agosto, 33.000 visite alla pagina con oltre 22.000 foto visualizzate;

Instagram con oltre 29.600 persone raggiunte e 12.200 visite al profilo.

Importanti anche i numeri degli hotel che hanno accolto ospiti e performers dell’evento. Per garantire l’ospitalità ai soli vip e performer infatti sono stati utilizzati 14 hotel del territorio per 250 persone. I pasti a loro distribuiti sono stati oltre 1000 nell’arco dell’intero weekend.

Quindi senz’altro un successo anche per questa edizione, che confermano San Marino Comics Festival come uno dei festival di settore più amati dagli appassionati.

Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati “Il Comics è ormai un evento consolidato il cui successo si misura ogni anno con le percentuali di crescita di pubblico e apprezzamento. Devo ringraziare di cuore tutti coloro che ne rendono possibile la realizzazione e l'organizzazione e che hanno fatto sì che si sia attestato fra i primi festival di cultura pop in Italia e probabilmente anche in Europa. Difficile fare un bilancio consuntivo senza ripetere parole di grande soddisfazione... meglio dare l'appuntamento all'anno prossimo a tutti coloro che amano questo tipo di iniziative! Viva il Comics!”

Segretario di Stato per l’industria, Fabio Righi “Si sono chiusi i meravigliosi e divertentissimi giorni di San Marino Comics, un evento che ho avuto il piacere di “esplorare” grazie alla visita in cui mi ha accompagnato il Presidente dell’Associazione organizzatrice Paolo Gualdi. Se la scorsa edizione si era assestata oltre le 50.000 presenze, sono certo che si possa comunicare che l’edizione 2023, la decima della sua storia, ha superato abbondantemente quel record. Il “segreto del successo” sta indubbiamente nell’alta capacità di inserirsi in un contesto internazionale. Comics è la conferma che a San Marino si possono fare eventi attrattivi e di valore assoluto.”

Aggiunge Paolo Gualdi: “Andiamo verso la 11° Edizione e stiamo pensando a qualcosa di speciale, a partire dagli ospiti fino ad arrivare ai contenuti. Come ho già detto in altre occasioni, La Repubblica di San Marino ha bisogno di un evento come questo perché portiamo un pubblico nuovo che si diverte in maniera “sana” e che porta a San Marino tanto valore aggiunto sia dal punto di vista economico che, soprattutto, dal punto di vista culturale. Approfittiamo per ringraziare per il supporto logistico e finanziario le Segreterie di Stato che patrocinano l’evento, la collaborazione dell’Ufficio del Turismo, i nostri sponsor e le Forze dell’Ordine. Anche grazie a loro, siamo sicuri che nel 2024 potremo garantire una edizione del San Marino Comics ai massimi livelli!”.

Non ci resta che aspettare quindi il 23, 24 e 25 agosto 2024 per la 11^ Edizione di San Marino Comics Festival che si preannuncia già con tutte le carte in regola per varcare i confini internazionali e confermarsi come uno degli eventi più amati dal pubblico sul territorio italiano.



Comunicato stampa

Associazione San Marino Comics