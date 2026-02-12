“DIECI” esce dalle pagine e diventa teatro: venerdì 13 febbraio reading teatrale al Bar Funivia Caffè

Non una semplice presentazione letteraria, ma una vera esperienza teatrale immersiva. Venerdì 13 febbraio, dalle ore 20.00, al Bar Funivia Caffè di Borgo Maggiore, Tony Margiotta presenterà il suo libro horror DIECI – 10 racconti da brividi attraverso una performance dal vivo che unirà parola, musica e interpretazione scenica. L’evento si distinguerà per la forte componente teatrale: i racconti verranno infatti portati sul palco attraverso interpretazioni recitate, trasformando la narrazione scritta in un’esperienza emotiva e sensoriale. L’autore sarà accompagnato nelle letture dall’attore sammarinese Ettore Pazzini, mentre la parte sonora sarà affidata a musiche originali eseguite dal vivo da Roberto Macrelli e Cristian Cecchetti. Il progetto nasce dall’idea di superare il concetto tradizionale di presentazione letteraria, trasformandola in un viaggio narrativo capace di coinvolgere il pubblico in modo diretto. Il libro raccoglie dieci racconti horror ambientati in contesti quotidiani e familiari, dove l’elemento disturbante nasce proprio dalla trasformazione dell’ordinario in qualcosa di inquietante e imprevedibile. Come emerge anche dalla presentazione dell’autore, DIECI è pensato come una soglia narrativa più che come una semplice raccolta di storie: un percorso emotivo in cui lo spettatore viene invitato a entrare nelle atmosfere del racconto più che ad ascoltarlo passivamente. Le letture e le musiche sono costruite per “respirare insieme”, creando un clima sonoro e teatrale che accompagna il pubblico nel cuore delle storie, tra tensione narrativa, silenzi e suggestioni cinematografiche. L’evento si inserisce nel percorso artistico e narrativo di Tony Margiotta, autore e comunicatore, attivo anche nella scena culturale e creativa sammarinese.







