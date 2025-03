Diego Moretti eletto nuovo Segretario della FUCS-CSdL

Il Consiglio Direttivo della Federazione Costruzioni e Servizi della CSdL (FUCS) scaturito dal 15° Congresso della Federazione, si è riunito nel tardo pomeriggio di martedì 4 marzo per eleggere le cariche esecutive e per fare un bilancio dell'intero percorso congressuale della FUCS e della CSdL, da poco concluso.

Il Direttivo ha eletto Diego Moretti, in precedenza funzionario a tempo pieno della Federazione dal 2012, quale nuovo Segretario. Prende il posto di Stéphane Colombari, che ha ricoperto questo incarico dal 2021.

Quali funzionari sono stati confermati Matteo Missiroli e Carlotta Antonelli. Il Direttivo ha ringraziato l'ex Segretario Colombari per l'impegno, la competenza e la passione con cui ha portato avanti la FUCS, contribuendo, assieme agli altri dirigenti, alla forte crescita organizzativa della Federazione.

Il nuovo Direttivo FUCS, che ha incontrato un significativo rinnovamento nei suoi componenti, è rappresentativo dei molteplici settori, molto diversificati tra loro, di cui si occupa la Federazione, a cui spetta il compito di realizzare gli impegni e gli obiettivi posti dalla risoluzione conclusiva del Congresso, ad iniziare dalla nuova stagione dei rinnovi contrattuali.

È proprio la FUCS che rappresenta i settori lavorativi con trattamenti meno favorevoli; l'obiettivo è far progredire le retribuzioni dei lavoratori di questi comparti, e in generale recuperare il più possibile il potere d'acquisto eroso dall'inflazione in tutti i rinnovi contrattuali.

Il Direttivo ha quindi formulato gli auguri di buon lavoro ai tre dirigenti a tempo pieno della Federazione; il neo eletto Segretario Diego Moretti e i due funzionari Matteo Missiroli e Carlotta Antonelli.



Comunicato stampa

FUCS-CSdL

Federazione Unitaria Costruzioni e Servizi