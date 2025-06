Difesa Paola Stanzani: "Archiviazione definitiva pone fine a lunga odissea giudiziaria per Paola Stanzani"

Paola Stanzani accoglie con profondo sollievo la decisione del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Forlì, Dott.ssa Ilaria Rosati, che in data 18 marzo 2025 ha disposto l’archiviazione definitiva del procedimento penale R.G.N.R. 2023/3821 (G.I.P. 2025/643) che la vedeva indagata, unitamente ad altri, per l'ipotesi di reato di riciclaggio. Il provvedimento del GIP accoglie pienamente la richiesta formulata dalla stessa Procura della Repubblica di Forlì. Le accuse, risalenti a fatti che si sarebbero svolti tra il 2004 e il 2008, sono state oggi tardivamente accantonate riconoscendosi finalmente che il fatto non costituisce reato, come sottolineato sia dalla Procura che dal Giudice. Questa archiviazione giunge al termine di un calvario giudiziario durato quasi un ventennio, se si considera l'origine delle prime indagini nel 2008. Anni di angoscia, di gogna mediatica e di profondo turbamento personale e familiare, che hanno inevitabilmente gettato un’ombra sulla reputazione e sulla serenità della Stanzani. Se da un lato la decisione odierna ristabilisce la verità dei fatti, confermando la totale estraneità alle accuse, dall'altro non può cancellare l'enorme danno subito dalla Stanzani e la distruzione di valore causato dall’omicidio di impresa commesso ai danni di una realtà aziendale sana e prospera, il Gruppo Delta, e di tutti gli stakeholders, tra i quali i circa mille lavoratori (oltre l’indotto di oltre 800 unità), la CRSSM (azionista di maggioranza), la comunità di San Marino. Il trascorrere di un tempo così sproporzionato per giungere a una conclusione di innocenza solleva interrogativi profondi sull'efficienza del sistema e sull'impatto devastante che processi inspiegabilmente protratti per anni possono avere sulla vita delle persone, delle loro famiglie e sulle attività professionali. La dilatazione dei tempi processuali rappresenta di per sé una forma di pena anticipata che infligge sofferenze continue ben prima di qualsiasi accertamento definitivo della verità. Oggi, con l'archiviazione, si chiude definitivamente un capitolo doloroso che ha vista la Stanzani sottoposta a misure cautelari restrittive della libertà personali, prima la detenzione e poi gli arresti domiciliari, che hanno rappresentato un trauma profondo e un’ulteriore umiliante esposizione pubblica. Resta l'amarezza per il tempo perduto e per le sofferenze patite a causa di una vicenda giudiziaria costernata da molti punti scuri, da un corto circuito tra Banca d’Italia e Magistratura inquirente, dall’ingerenza di poteri politici Paola Stanzani ringrazia, i familiari e gli amici veri che non hanno fatto mancare la loro vicinanza e il loro affetto. Ringrazia chi si è adoperato per far emergere la verità. La loro fiducia e perseveranza è stata per Lei fonte di grande forza.

C.s. Difesa Paola Stanzani