Digital content creator e lavoratori nello sport, le nuove sfide sindacali alla base della 3 giorni di formazione dei giovani dell’USL.

Da giovedì 14 a sabato 16 settembre due giovani funzionari dell’USL hanno partecipato al Campus Formativo organizzato a Cesenatico dal settore UIL Giovani al quale hanno preso parte oltre cento giovani tra funzionari, rappresentanti e delegati sindacali, provenienti da tutta Italia e riguardanti differenti settori lavorativi.

“Un Sindacato in ascolto delle persone” questo il concetto alla base della 3 giorni di formazione ribadito anche dal Segretario Generale Pierpaolo Bombardieri e punto di partenza per poter meglio comprendere, rappresentare e aiutare tutti i lavoratori.

Nello specifico di questo UIL camp, si è riflettuto sulle necessità e i bisogni dei lavoratori nello sport e dei digital content creator, lavori diversi con una comune necessità, la possibilità di poter accedere a forme di tutela ora non presenti. È stata portata ad esempio la pallavolista Lugli, licenziata in tronco e citata in tribunale per danni dalla propria società sportiva per aver scelto la gravidanza alle partite.

Un ringraziamento anche al Segretario Generare UIL Pierpaolo Bombardieri che ha preferito confrontarsi con i giovani rinunciando all’assemblea annuale di Confindustria.

Il Camp si è concluso con le testimonianze e le emozioni dei funzionari sindacali della sede di Cesena che hanno raccontato le loro esperienze e i loro sforzi messi in campo durante l’alluvione di maggio di quest’anno; si è parlato di come i segretati sindacali hanno coordinato i funzionari per dare supporto alle persone alluvionate, con le proprie braccia prima, e con le necessarie pratiche di patronato poi.

Ribadita dunque dalla UIL l’importanza di coinvolgere a trecentossessanta gradi i giovani e dar loro la precedenza. Principio questo carissimo a USL e al suo Segretario Generale Francesca Busignani convinta sostenitrice della formazione, della crescita e dell’ affiancamento ai giovani: “ed è per questo - ha detto - che abbiamo lanciato l’Osservatorio Giovani costituitosi nei mesi scorsi. “Con l’amico Pierpaolo Bombardieri - ha continuato l’SG USL Busignani - abbiamo parlato a lungo dei progetti in cui i giovani sono gli assoluti protagonisti. Siamo al lavoro perché la loro voce sia ascoltata il più possibile dove vengono prese decisioni che impatteranno sul loro futuro e dunque a livello nazionale e internazionale”.



