Digitalizzato il sistema di richiesta di contributi pubblici per eventi turistici, culturali e sportivi

Digitalizzato il sistema di richiesta di contributi pubblici per eventi turistici, culturali e sportivi.

La Segreteria di Stato per il Turismo comunica che, a decorrere dal 1° gennaio 2025 la modalità per la richiesta di contributi pubblici per eventi di carattere turistico, culturale e sportivo, ai sensi del Decreto Delegato n. 78/2014 verrà digitalizzata. Le richieste di contributo potranno essere inoltrate unicamente mediante l’accesso alla sezione IOL del Portale PA (www.gov.sm) come Amministratore Operatore Economico (selezionando l’icona “NUOVA” apparirà l’istanza “Richiesta contributi per eventi e manifestazioni”). La richiesta dovrà essere poi compilata, corredata dagli allegati richiesti e confermata. E’ inoltre previsto un diritto di pratica pari a 15 euro.

cs Segreteria Turismo

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: