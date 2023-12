DIHAD e CEMEC assieme per rafforzare le iniziative umanitarie nella regione euro-mediterranea

La DIHAD Sustainable Humanitarian Organisation ed il CEMEC - European Centre for Disaster Medicine hanno ufficialmente deciso di collaborare firmando un Memorandum of Understanding. S.E. Amb. Dr. Abdulsalam AlMadani, Presidente della DIHAD Sustainable Humanitarian Organisation, Presidente del DISAB - DIHAD International Scientific Advisory Board e Ambasciatore dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo per la regione del CCG, si è unito al Prof. Roberto Mugavero, Presidente del CEMEC European Centre for Disaster Medicine, per firmare questo importante accordo. L'obiettivo principale è: contribuire al miglioramento a lungo termine della regione Euro-Mediterranea affrontando le sfide poste dai disastri, garantendo la salute pubblica e diffondendo conoscenze sulla gestione dei disastri e sulla tutela della salute. Il focus di questa partnership include: la pianificazione coordinata degli eventi, la condivisione di informazioni, progetti di ricerca congiunti e supporto reciproco per le rispettive attività. L'intenzione è quella di unire competenze e risorse per aiutare le comunità a fronteggiare crisi, disastri e avversità naturali. La DIHAD Sustainable Humanitarian Organisation, fondata sotto la guida di S.E. Amb. Dr. Abdulsalam Al Madani, è riconosciuta globalmente per i suoi sforzi umanitari. L'organizzazione coordina eventi di impatto come la Dubai International Humanitarian Aid & Development (DIHAD) Conference, dedicata al miglioramento globale. La sua missione inoltre ruota attorno all'assistenza delle persone colpite da disastri, al rafforzamento della loro resilienza e alla difesa dell'uguaglianza, indipendentemente dall'origine. Questa collaborazione tra DIHAD e CEMEC ha una rilevanza significativa nell’obiettivo comune di assistere le comunità nella regione Euro-Mediterranea anche attraverso sforzi congiunti mirati ad estendere portata ed impatto delle azioni messe in campo.

