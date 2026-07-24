Diocesi di Rimini: A un mese dalla Visita, cresce l'attesa per Papa Leone XIV

Manca un mese alla visita di Papa Leone XIV alla Diocesi e alla città di Rimini, in programma sabato 22 agosto. Un appuntamento che coinvolge l’intera comunità ecclesiale e il territorio e che, giorno dopo giorno, vede crescere l’attesa, il lavoro organizzativo e la partecipazione di centinaia di persone. La preparazione non riguarda soltanto gli aspetti logistici di una visita storica, ma vuole essere anzitutto un cammino condiviso. Fin dall’annuncio della presenza del Santo Padre, il vescovo Nicolò Anselmi ha espresso il desiderio che “questa fosse una visita profondamente diocesana, capace di coinvolgere parrocchie, associazioni, movimenti, istituzioni e cittadini, affinché non resti un evento isolato ma diventi un'occasione di incontro, di fede e di rinnovata comunione”. Un sito sempre aggiornato È costantemente aggiornato il sito dedicato alla visita di Papa Leone XIV, dove è possibile trovare il programma, le modalità di partecipazione, le indicazioni logistiche e tutte le notizie relative all'evento: https://www.diocesi.rimini.it/papaleonearimini/ Anche i canali social della Diocesi accompagnano il conto alla rovescia. Su Instagram (Diocesi Rimini) ogni giorno viene pubblicato un countdown attraverso una frase di Papa Leone XIV tratta da Magnifica Humanitas, insieme ad aggiornamenti, notizie e curiosità sulla visita. L'intera giornata del 22 agosto sarà inoltre seguita in diretta da Icaro TV, consentendo anche a chi non potrà essere presente di vivere i diversi momenti dell’incontro con il Santo Padre. Cresce la squadra dei volontari Uno dei segnali più belli dell’attesa è rappresentato dalla risposta dei volontari. Sono circa 550 le persone che hanno già dato la propria disponibilità per i diversi servizi di accoglienza, sicurezza e assistenza: uomini e donne di ogni età, provenienza ed esperienza. Tra questi circa un centinaio arriveranno da fuori diocesi, provenienti dall’Emilia-Romagna, ma anche da Marche, Lombardia, Toscana e Veneto. Fare il volontario in questa occasione significa molto più che svolgere un servizio organizzativo. È un modo concreto per vivere dall’interno un evento storico, sperimentando collaborazione, fraternità e servizio alla Chiesa e al territorio. Le adesioni sono ancora aperte attraverso il modulo online: https://forms.gle/ySbDAmsk7iEmXatQ9 Per informazioni sono attivi anche i canali dedicati: e-mail: visitapapa@diocesi.rimini.it ; telefono: 0541 1835170 ; WhatsApp: +39 353 413 4163

Una veglia per prepararsi spiritualmente La preparazione culminerà, alla vigilia della visita, con un momento di preghiera rivolto soprattutto ai giovani. Venerdì 21 agosto, dalle ore 21, nella chiesa di San Nicolò a Rimini, l'Ufficio di Pastorale Giovanile e Vocazionale propone una veglia con il vescovo Nicolò Anselmi. Il programma prevede la meditazione del Vangelo, arte e riflessione; dalle 22.30 saranno disponibili confessioni, adorazione e la “biblioteca vivente”.

L'incontro con le persone fragili Uno dei momenti più significativi della visita sarà quello in Basilica Cattedrale, dove Papa Leone XIV incontrerà le persone più fragili: anziani, persone con disabilità, ospiti delle case di riposo, detenuti, sacerdoti anziani della Casa del Clero, giovani di San Patrignano e ospiti del Pronto Soccorso Sociale di Sant'Aquilina. Saranno presenti anche clarisse e carmelitane. Una scelta che richiama quella compiuta da san Giovanni Paolo II durante la visita del 1982 e che manifesta l’attenzione della Chiesa verso chi vive situazioni di particolare fragilità.

Come partecipare alla Messa Per partecipare alla celebrazione eucaristica presieduta dal Santo Padre in piazzale Boscovich sarà necessario essere muniti di pass. L’area sarà suddivisa in diversi settori contraddistinti da colori differenti. Sono previsti posti a sedere in numero limitato e circa 25.000 posti sulla spiaggia, dove sarà possibile utilizzare anche piccoli seggiolini pieghevoli. Per tutta la durata dell’evento sarà garantita un’adeguata assistenza ai partecipanti grazie alla presenza di personale e volontari. Sarà inoltre assicurata la disponibilità di acqua, sia attraverso la distribuzione di bottiglie sia mediante punti di erogazione delle Casine dell’Acqua, dislocati nell’area della celebrazione.

Chi non è riuscito ad ottenere pass presso la propria parrocchia o aggregazione di riferimento, i fedeli di altre diocesi, compresi i turisti, possono comunque richiedere il proprio pass per i settori in spiaggia attraverso il modulo online: https://forms.gle/4TzMvETXhfpVMJUE7 Sono già circa 1.500 le richieste singole pervenute.

Per le persone con disabilità è stata predisposta un’area dedicata presso la Spiaggia Libera Tutti, nei pressi di piazzale Boscovich, con possibilità di accesso insieme a un accompagnatore. Prenotazioni: https://forms.gle/f65PiAuhK1LaTMhYA I pass per i fedeli provenienti da fuori diocesi saranno consegnati venerdì 21 agosto dalle ore 15 alle 18, e sabato 22 agosto dalle ore 9 alle 12 presso una sala della parrocchia di San Girolamo (viale Principe Amedeo).

Una Chiesa riunita attorno al Papa A un mese dall’appuntamento, Rimini si prepara così ad accogliere Papa Leone XIV con il volto di una Chiesa in cammino: una comunità che si organizza con entusiasmo, si mette al servizio e desidera vivere questo incontro non come una semplice giornata straordinaria, ma come un'esperienza destinata a lasciare un segno duraturo nella vita della diocesi e del territorio.

C.s. - Diocesi Rimini







