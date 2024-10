Diocesi di Rimini: in arrivo la prima Lettera Pastorale del Vescovo Nicolò

Diocesi di Rimini: in arrivo la prima Lettera Pastorale del Vescovo Nicolò.

Mancano pochi giorni all’uscita della prima Lettera Pastorale del Vescovo di Rimini, mons. Nicolò Anselmi. Pubblicata da ilPonte edizioni, avrà per titolo: Amerai, sarai felice e godrai di ogni bene, ora e nei secoli eterni. Sottotitolo della Lettera è: “Desideri, proposte, sogni, frutti del cammino sinodale diocesano”. Con questa Lettera, il Vescovo Nicolò scrive alla Chiesa riminese alla vigilia dell’Anno Giubilare 2025. In 96 pagine molto scorrevoli, con il tratto familiare che gli è proprio e la capacità di entrare in sintonia con le persone, dunque anche i lettori, il Pastore della Chiesa riminese parte dalla parola pronunciata da Gesù in risposta alla domanda rivoltagli da uno scriba: Qual è il più importante di tutti comandamenti? Gesù risponde: “Amerai Dio con tutto il tuo cuore e il prossimo tuo come te stesso”. Per il Figlio di Dio la cosa più importante della vita è amare; se farai questo sarai felice e godrai di ogni bene, in eterno. “Ho scelto questo titolo - Amerai, sarai felice e godrai di ogni bene, ora e nei secoli eterni - per sottolineare il fatto che la felicità è lo scopo della vita, è il grande desiderio di Dio e che l’amore è la strada per essere felici” spiega il Vescovo Nicolò. Dopo l’Introduzione, mons. Anselmi propone una trattazione in quattro capitoli: La famiglia e la comunità, La liturgia e la vita, L’amicizia e la prossimità e Il giubileo 2025, pellegrini di speranza. La conclusione è un invito all’unità, nella speranza che la Lettera possa rivelarsi uno stimolo, un’esortazione, un punto di partenza aperto alla creatività di coloro che hanno a cuore il bene di tutti. “Spero che questa lettera susciti pace, serenità, leggerezza, desiderio di semplicità; - è l’auspicio di mons. Nicolò - spero che possa essere un bicchiere di acqua fresca da poter sorseggiare ogni tanto, una piccola alba da cui ricevere un raggio di speranza”. La Lettera Pastorale Amerai, sarai felice e godrai di ogni bene, ora e nei secoli eterni. “Desideri, proposte, sogni, frutti del cammino sinodale diocesano” (f.to 15 x 21 cm, pp. 96) sarà disponibile dal 14 ottobre, Festa di San Gaudenzo, santo patrono della diocesi, nelle parrocchie, in Segreteria Diocesana e al settimanale ilPonte.

c.s. Diocesi di Rimini

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: