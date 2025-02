Diocesi di Rimini: sabato e domenica 1 e 2 febbraio Giornata della Vita e Giornata della Vita Consacrata

Sabato 1 e domenica 2 febbraio si celebra la 47esima Giornata nazionale per la Vita nel contesto del Giubileo 2025, dal titolo “Trasmettere la vita, speranza per il mondo”. I vescovi italiani hanno scritto un Messaggio in questa occasione (https://www.chiesacattolica.it/il-messaggio-per-la-47a-giornata-nazionale-per-la-vita/#:~:text=Pubblichiamo%20il%20Messaggio%20per%20la,Sap%2011%2C%2026)%C2%BB.) Perché credere nel domani? si domandano i Vescovi italiani. Guerre, violenze, mancanza di rispetto della vita portano a chiedersi se sia meglio evitare di mettere al mondo figli. Ma non si può fare a meno della speranza. E la trasmissione della vita è un segno di speranza. È vero, proseguono i Vescovi, siamo di fronte da una parte ad alcune rinunce ad accogliere la vita e dall’altra a voler diventare genitori ad ogni costo. Ma occorre sempre e comunque promuovere un’alleanza sociale che lavori per un avvenire segnato dal sorriso di tanti bambini. Confidando sempre nell’aiuto di Dio, amante della vita. Nella Diocesi di Rimini la 47esima Giornata nazionale per la Vita si celebra con due iniziative distinte. Sabato 1 febbraio, alla parrocchia della Resurrezione (Grotta Rossa) alle ore 16 s. Messa animata dai bambini. Domenica 2 febbraio, alle ore 11 alla parrocchia di San Girolamo s. Messa animata dai bambini.

La Giornata della Vita sarà poi celebrata in tante parrocchie con gesti e modalità diverse. Nella parrocchia di Cerasolo, ad esempio, domenica 2 febbraio alle 11.15 celebrazione speciale per i bimbi nati nel 2022, 2023 e 2024 e per tutte le mamme in dolce attesa. A tutti i partecipanti sarà donata una preghiera e un segno di vita. L’Associazione per l’Aiuto alla Vita di Bellaria Igea Marina odv organizza sabato 1 febbraio alle ore 20.30 nella Chiesa del Sacro Cuore di Bellaria il 17° Concerto per la Vita: Cori in concerto. Le offerte raccolte nella serata saranno destinate al “Progetto Agata Smeralda”, adozioni a distanza di bambini delle favelas brasiliane.

Sempre sabato 1 febbraio, Festa della Presentazione di Gesù al Tempio, si festeggia anche la Giornata Mondiale delle Vocazioni. Nella Diocesi di Rimini la festa è doppia. Alle ore 17,30 in Basilica Cattedrale si celebra la s. Messa presieduta dal Vescovo Nicolò Anselmi per la XXIX Giornata mondiale per la Vita Consacrata, un’occasione preziosa per ringraziare il Signore per le numerose e varie forme di vita consacrata di cui è ricca la chiesa riminese (oltre 200 religiose di vari ordini e congregazioni, una sessantina di religiosi). Nella stessa occasione si festeggia la Professione Solenne di due sorelle della Congregazione Francescane Missionarie di Cristo, conosciute a Rimini anche come Suore di S. Onofrio.

c.s. Diocesi di Rimini