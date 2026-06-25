Diocesi di Rimini: verso Visita Papa Leone, la messa con il cardinal Zuppi in Cattedrale Mercoledì 1 luglio incontro in Sala Manzoni con quanti vorranno collaborare alla Visita

Diocesi di Rimini: verso Visita Papa Leone, la messa con il cardinal Zuppi in Cattedrale.

Prosegue il cammino della Chiesa di Rimini in preparazione alla visita di Papa Leone XIV, atteso in diocesi il prossimo 22 agosto. Un percorso che coinvolge l'intera comunità ecclesiale e che sta conoscendo una partecipazione crescente, come testimonia anche il progressivo aumento delle adesioni dei volontari che desiderano contribuire all'organizzazione dell'evento. Dopo l'incontro di riflessione sul tema "Il ministero di Pietro" con Mons. Erio Castellucci, Arcivescovo di Modena-Nonantola e Presidente del Comitato nazionale del Cammino sinodale, il percorso di preparazione vivrà una tappa particolarmente significativa martedì 30 giugno alle ore 19, quando il Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, presiederà la Santa Messa in Cattedrale. La Messa presieduta dal Cardinale Zuppi sarà uno dei momenti centrali del percorso di preparazione alla visita di Papa Leone XIV. Un'occasione per la comunità diocesana di raccogliersi in preghiera e guardare con maggiore consapevolezza all'incontro con il Santo Padre. La presenza del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana evidenzia il valore ecclesiale di questo appuntamento, che coinvolge l'intera Chiesa italiana. “Siamo molto felici di accogliere il Successore di Pietro, che viene a confermarci nella fede. La sua presenza ci offrirà l’opportunità di rinnovare, insieme a lui, la nostra adesione alla volontà di Dio, la nostra unione con Gesù e la fedeltà alla Chiesa. Accogliamo questo dono con profonda gratitudine: è una gioia per tutta la comunità diocesana, ma anche per i tanti turisti che in quel periodo saranno presenti nel nostro territorio e che potranno, insieme a noi, incontrare il Santo Padre e ascoltare il suo insegnamento”, afferma il Vescovo di Rimini, Mons. Nicolò Anselmi. Il percorso di preparazione proseguirà poi mercoledì 1° luglio alle ore 21 in Sala Manzoni (via IV Novembre 35, Rimini), con un incontro rivolto a tutti coloro che desiderano offrire il proprio contributo alla Visita. La preparazione della visita di Papa Leone XIV richiede infatti un'organizzazione ampia e condivisa, affinché la giornata del 22 agosto possa essere autentica espressione dell'intera comunità diocesana. Gli appuntamenti in programma rappresentano un'opportunità preziosa per tutta la comunità diocesana di vivere il tempo che ci separa dal 22 agosto come un'autentica preparazione spirituale. L'attesa dell'incontro con Papa Leone XIV può così diventare occasione di crescita nella fede, nella comunione ecclesiale e nella testimonianza del Vangelo, affinché la visita del Santo Padre porti frutti abbondanti di speranza e di carità per Rimini e per tutto il territorio.

c.s. Diocesi di Rimini

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