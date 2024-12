Diocesi di San Marino e Montefeltro: Unas, Confartigianato e Coldiretti dal vescovo Beneventi per donare una statuina simbolo della cultura artigiana

Diocesi di San Marino e Montefeltro: Unas, Confartigianato e Coldiretti dal vescovo Beneventi per donare una statuina simbolo della cultura artigiana.

Anche alla diocesi di San Marino e Montefeltro, Confartigianato Imprese e Coldiretti, insieme a UNAS San Marino hanno consegnato al Vescovo, S.E: Mons Domenico Beneventi, una statuina per arricchire il presepe. Obiettivo dell’iniziativa, promossa da cinque anni a livello nazionale insieme alla Fondazione Symbola e consegnata a 226 Diocesi, è quello di aggiungere ogni anno al presepe figure che parlino del presente ma anche del futuro. Per questa edizione, si è scelto di rappresentare il tema della qualità e del Made in Italy e Made in San Marino che incarnano la ricerca della materia prima, la cura delle produzioni, la certificazione e tracciabilità dei prodotti, il riconoscimento di un valore aggiunto che l’artigianalità esprime. Un omaggio alla intelligenza creativa. Tutto naturalmente riportato nello stile presepiale. La realizzazione del manufatto, che rappresenta una imprenditrice, è stata affidata al Maestro artigiano leccese Claudio Riso, eccellenza nazionale nella produzione artistica in cartapesta. Nel corso dell’incontro si è parlato della necessità di coinvolgere sempre più giovani nelle attività agricole e artigiane. Davanti al Vescovo UNAS, Confartigianato e Coldiretti si sono impegnate a dar vita ad un confronto sistematico che coinvolga anche dirigenti scolastici e docenti, imprenditori, famiglie degli studenti per organizzare un percorso di orientamento fin dalle scuole elementari. Altri temi dell’incontro col Vescovo: la necessità di valorizzare l’entroterra alle prese con progressivo spopolamento, i borghi, i vecchi casolari, alla luce del ritrovato interesse di cittadini desiderosi di tranquillità e di evadere dalla vita frenetica delle città. Mons. Beneventi avvierà incontri con i sindaci del Montefeltro e dintorni per fare progetti di utili a questi argomenti, così come sulla necessità di proteggere la produzione agricola e i prodotti artigianali dall’invadenza comunitaria che spesso li emargina, con normative anche italiane che non tutelano i consumatori e le imprese dall’ingresso di merci e prodotti di dubbia qualità igienica e di provenienza. Alla consegna erano presenti: Gianluca Capriotti (segretario Confartigianato Imprese Rimini, Guido Cardelli Masini Palazzi (Presidente provinciale di Coldiretti Rimini), Giorgio Ricci (Vicedirettore Coldiretti Rimini), Pio Ugolini (Segretario Unas Rsm) e Sebastiano Di Mario (Presidente Confartigianato Valmarecchia)

cs Smart Comunicazione

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: