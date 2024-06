Diocesi di San Marino-Montefeltro: "Giornata di preghiera e riflessione con i politici 2024" Al cuore della democrazia: partecipare tra storia e futuro

In questo tempo contraddistinto da grandi trasformazioni sociali, politiche e culturali e dalla difficoltà che vive la democrazia nella tenuta delle sue istituzioni e nella partecipazione popolare ai processi decisionali, la Chiesa italiana per la 50 a Settimana Sociale che si svolgerà a dal 3 al 7 luglio a Trieste ha scelto di focalizzare il tema della democrazia e della partecipazione. La democrazia vive della partecipazione e quindi la partecipazione è un dovere da esercitare consapevolmente da parte di tutti i cittadini, ma lo è in modo particolare da parte delle autorità politiche di cui la cura del bene comune è la ragion d’essere.

Per sottolineare questa particolare responsabilità la nostra diocesi propone la Giornata di preghiera e riflessione con i politici in occasione della ricorrenza liturgica di S. Tommaso Moro, per risvegliare le coscienze in ordine all’impegno politico quale alta forma di carità, per far sentire agli impegnati in politica la vicinanza e l’incoraggiamento della comunità cristiana e per fare appello ai valori della dottrina sociale cristiana.

L’incontro di preghiera e riflessione con i politici, presieduta da S.E. Mons. Domenico Beneventi, sarà celebrata sabato 22 giugno alle ore 19.00 presso la Cattedrale di San Leo.

L’incontro è aperto alla partecipazione di tutti i cittadini.

Cs Diocesi di San Marino-Montefeltro



