Diocesi di San Marino – Montefeltro: Morte del Nunzio Mons. Adriano Bernardin

Diocesi di San Marino – Montefeltro: Morte del Nunzio Mons. Adriano Bernardin.

Nella serata di Giovedì 11 settembre è tornato alla Casa del Padre Sua Ecc.za Adriano Bernardini, Arcivescovo e Nunzio apostolico, originario della nostra Diocesi, nato a Piandimeleto il 13 Agosto 1942. Il Presule ha, nel suo lungo impegno nella diplomazia vaticana ha svolto con passione il ruolo di Nunzio Apostolico in ben diciassette nunziature in gran parte nei paesi asiatici e negli ultimi tempi in Argentina e nella Diocesi di San Marino – Montefeltro.

Il Vescovo, anche a nome di tutto il presbiterio, ha dato l’annuncio al popolo della diocesi sammarinese-feretrana con queste parole: “Annuncio il passaggio da questo mondo al Padre di S.E. Mons. Adriano Bernardini. Il Vescovo Domenico e tutto il Presbiterio diocesano si uniscono nella preghiera ai famigliari e alla comunità di Monastero.

S. E. Mons. Adriano Bernardini, di anni 83, è stato Nunzio in varie nazioni tra le quali Madagascar, Thailandia, Singapore, Cambogia, Argentina, Italia e Repubblica di San Marino. Diplomatico stimato e apprezzato non si è mai dimenticato delle origini feretrane.

La veglia funebre sarà domenica 14 settembre nella chiesa di Monastero di Piandimeleto alle ore 20,30. La Messa esequiale sarà celebrata lunedì 15 settembre alle ore 15,00 nella chiesa di Monastero di Piandimeleto.

(non fiori ma opere per la Caritas Diocesana)



Comunicato stampa

Diocesi di San Marino Montefeltro

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: