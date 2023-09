Diocesi di San Marino - Montefeltro: Tempo del Creato 2023. “Che scorrano la giustizia e la pace”

Il periodo che va dal 1° settembre, Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato, al 4 ottobre, festa di San Francesco, la Chiesa celebra il Tempo del Creato dedicato a rinnovare la relazione con il Creatore e tutto il creato.

“Che scorrano la giustizia e la pace”: è il tema scelto quest’anno da Papa Francesco per il suo messaggio per l’occasione, ispirato alle parole del profeta Amos che afferma che Dio vuole che regnino giustizia e pace per sollecitare ciascuno ad essere giusti in ogni situazione per rendere possibile alla vita di fiorire in pienezza. Papa Francesco, difronte ad un mondo ancora permeato dall’ingiustizia ambientale e climatica, invita tutti ad unirsi nell’impegno per la giustizia e la pace attraverso scelte che richiedono un cambiando dei stili di vita personali, ma anche la trasformazione delle politiche economiche che governano la nostra società, soprattutto quelle che favoriscono una ricchezza enorme per pochi e condizioni di degrado per tanti. Papa Francesco ha anche annunciato che in occasione della chiusura del Tempo del Creato, il 4 ottobre, vi sarà la pubblicazione di un nuovo documento che dà seguito alla enciclica sociale Laudato sì.

A San Marino si ricorderà il Tempo del Creato con una celebrazione domenica 17 settembre alle ore 11.00 presso la chiesa parrocchiale di Acquaviva.



