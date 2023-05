Diocesi San Marino - Montefeltro: 1° Maggio - Festa dei Lavoratori | CELEBRAZIONE PER IL MONDO DEL LAVORO

Oggi, 1° maggio, S.E. Mons. Andrea Turazzi celebrerà una S. Messa per il mondo del lavoro alle ore 11.00 presso la chiesa di Gualdicciolo dedicata a S. Giuseppe Lavoratore. Ogni 1° maggio i Vescovi italiani dedicano al mondo del lavoro un messaggio, di volta in volta focalizzando un aspetto particolare. Quest’anno il titolo del messaggio è “Giovani e lavoro per nutrire la speranza” che si apre esprimendo una forte preoccupazione per la situazione occupazionale dei giovani, in quanto tantissimi giovani non riescono a trovare lavoro. Questo è molto grave per tanti motivi, ma soprattutto secondo i Vescovi perché priva i giovani della capacità di sognare e sperare. La celebrazione vuole affidare alla preghiera il desiderio di scommettere sulla capacità di futuro dei giovani e l’impegno di tutti ad essere al loro fianco.

c.s. Commissione Pastorale Sociale e del Lavoro Diocesi San Marino-Montefeltro