Diocesi San Marino Montefeltro: Alluminio Sammarinese, salvaguardare i posti di lavori per vivere come popolo

Diocesi San Marino Montefeltro: Alluminio Sammarinese, salvaguardare i posti di lavori per vivere come popolo.

L’Ufficio di Pastorale Sociale e Lavoro della diocesi è vicino ai lavoratori dell’Alluminio Sammarinese e alle loro famiglie, partecipe della loro preoccupazione circa la situazione dell’azienda e dei posti di lavoro.

“Ognuno partecipa con il proprio lavoro alla grande opera divina del prendersi cura dell’umanità e del Creato. Lavorare quindi non è solo un “fare qualcosa”, ma è sempre agire “con” e “per” gli altri, quasi nutriti da una radice di gratuità che libera il lavoro dall’alienazione ed edifica la comunità”. Con queste parole si apre il messaggio dei Vescovi per il prossimo 1° maggio, Festa dei Lavoratori.

Papa Francesco nella Enciclica Fratelli Tutti, dedicata alla fraternità e all’amicizia sociale, riconosce che “il lavoro è una dimensione irrinunciabile della vita sociale, perché non solo è un modo di guadagnarsi il pane, ma anche un mezzo per la crescita personale, per stabilire relazioni sane, per esprimere sé stessi, per condividere doni, per sentirsi corresponsabili nel miglioramento del mondo e, in definitiva, per vivere come popolo.” Papa Francesco ed i Vescovi ci ricordano la dimensione profondamente spirituale del lavoro e la sua l’importanza per il riconoscimento della dignità della persona, ma anche quanto sia importante per la partecipazione dei cittadini alla vita democratica del paese. Il lavoro negato è una violazione ai diritti fondamentali dei cittadini della Repubblica, una ferita al vivere come popolo che esige l’impegno e la responsabilità di tutte le componenti istituzionali e sociali del paese perché il lavoro sia garantito e tutelato.

Auspichiamo che le istituzioni, il mondo finanziario, l’azienda e i lavoratori della Alluminio Sammarinese possano insieme, con la solidarietà partecipe di tutto il paese, attuare le azioni necessarie a garantire i posti di lavoro, per il bene comune e per quella fraternità e amicizia sociale che vorremo vedere realizzata nella nostra società.



Comunicato stampa

Gian Luigi Giorgetti

Resp. Ufficio Pastorale Sociale e Lavoro

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: