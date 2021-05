Diocesi San Marino-Montefeltro: "E al popolo stava a cuore il lavoro"

I Vescovi hanno scelto come titolo del messaggio per la Festa del 1° maggio un passo del profeta Neemia “Al popolo stava a cuore il lavoro…”, parole con cui affermava la caparbietà del popolo d’Israele nel ricostruire le mura di Gerusalemme difronte a coloro che deridevano per fare desistere. Rappresenta l’opposizione tra chi guarda criticando e chi invece fa il possibile perché nasca qualcosa di nuovo, la contrapposizione tra il lavoro parlato e il lavoro realizzato concretamente. Nel messaggio si evidenzia che la pandemia ha messo a nudo i limiti del sistema socioeconomico ma che ha anche permesso di sperimentare quanto siamo tutti legati ed interdipendenti. La crisi ha spinto a scoprire e percorrere politiche economiche inedite, caratterizzate da una maggiore solidarietà tra Paesi e da una maggiore attenzione alla spesa pubblica in materia di istruzione e sanità. L’esercizio forzato del lavoro a distanza ci ha fatto esplorare la possibilità di conciliazione tra tempo del lavoro e tempo delle relazioni e degli affetti prima sconosciuti. I Vescovi invitano a cogliere l’occasione di questa terribile prova per fare nascere una nuova fase nella quale diventare imprenditori del nostro tempo, suddiviso in modo armonico tra le esigenze di lavoro, di formazione, di cura delle relazioni, di vita spirituale e di tempo libero. Per questo è necessaria una conversione nel modo di vivere il rapporto tra ambiente e lavoro passando dalla centralità della produzione, dove l’essere umano pretende di dominare la realtà, a quella della generazione, dove ciò che facciamo non può mai essere slegato dal legame con ciò e con chi ci circonda, oltre che con le future generazioni. La Chiesa italiana è impegnata a dare il suo contributo in questa direzione, dedicando al tema del lavoro e dell’ambiente la prossima Settimana Sociale che si svolgerà a Taranto in ottobre. La Chiesa diocesana in occasione della Festa dei lavoratori vuole essere vicina al mondo del lavoro con la celebrazione di una S. Messa presieduta dal Vescovo Turazzi il 1 maggio nella Cattedrale di Pennabilli e con un momento di preghiera il 3 maggio presso l’Ospedale di Stato a San Marino, dedicato in particolare ai lavoratori in ambito sanitario.









Comunicato stampa

Commissione Pastorale Sociale e Lavoro Diocesi San Marino-Montefeltro