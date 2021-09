Diocesi San Marino - Montefeltro: il 1° ottobre inaugura la mostra "I Volti di San Giuseppe"

In occasione dell’anno dedicato alla figura e alla devozione a San Giuseppe nel Montefeltro e a San Marino viene inaugurata, venerdì 1° Ottobre alle ore 18,30 dal Vescovo Mons. Andrea Turazzi, la Mostra I Volti di San Giuseppe nella Diocesi di San Marino- Montefeltro, presso la chiesa inferiore del Santuario del Cuore Immacolato di Maria in Valdragone (RSM). Sarà una rassegna itinerante su San Giuseppe contenente opere presenti in Diocesi e dedicate al Santo. Da una verifica effettuata è emerso che le opere individuate sono 54 delle quali 42 di grandi dimensioni, oltre ad una settantina di esemplari tra quadri e affreschi, due mosaici, una vetrata, uno stendardo, un drappo ricamato e un bassorilievo in rame. Ventuno gli esemplari scelti, e disposti su 20 pannelli, da Sr. Maria Gloria Riva che commenterà le diverse immagini artistiche e significative esposte. Il momento di presentazione ed inaugurazione sarà intervallato dall’esecuzione di brani musicali composti da Padre Elia Cirigliano. La Mostra rimarrà aperta a Valdragone fino al 21 Ottobre; successivamente sarà disponibile per essere esposta in altre parrocchie.

