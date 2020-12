Diocesi San Marino-Montefeltro: La terapia della fraternità per un mondo malato. Intervista a Antonio Spadaro SJ Martedì 15 dicembre ore 21.15 Icaro Tv - Canale 91 Digitale Terrestre streaming su www.icaroplay.it

Diocesi San Marino-Montefeltro: La terapia della fraternità per un mondo malato. Intervista a Antonio Spadaro SJ.

Quali sono i grandi ideali e quali le vie concrete da percorrere per chi vuole costruire un mondo più giusto e fraterno nelle relazioni quotidiane, nel sociale, nella politica e nelle istituzioni?

Questa la domanda a cui cerca di rispondere l’Enciclica sociale “Fratelli tutti” di Papa Francesco, promuovendo un’aspirazione mondiale alla fraternità e all’amicizia sociale a partire dalla consapevolezza della comune appartenenza alla famiglia umana. Fratelli perché figli di un unico Creatore siamo tutti sulla stessa barca e dunque bisognosi di prendere coscienza che in un mondo globalizzato e interconnesso ci si può salvare solo insieme.

Attraverso la cultura della fraternità Papa Francesco chiama ognuno ad amare l’altro popolo e nazione come la propria, costruendo rapporti, regole e istituzioni non basate sul miraggio della forza, dell’isolamento e dell’egoismo di parte perché «la mera somma degli interessi individuali non è in grado di generare un mondo migliore per tutta l’umanità» (FT, 105).

Per aiutare a cogliere la ricchezza dei contenuti dell’Enciclica “Fratelli tutti”, la Diocesi e l’Ufficio per la Pastorale Sociale e Progetto culturale di Rimini, l’Istituto Superiore di Scienze Religiose A.Marvelli in collaborazione con la Diocesi e l’Ufficio Pastorale Sociale di San Marino-Montefeltro, propongo una serata di approfondimento con padre Antonio Spadaro SJ, gesuita direttore de “La Civiltà Cattolica”, intervistato dal giornalista RAI Giorgio Tonelli.

L’intervista sarà trasmessa martedì 15 dicembre alle ore 21.15 su Canale 91 del Digitale Terrestre di Icaro Tv e in streaming su www.icaroplay.it





Comunicato stampa

Diocesi San Marino-Montefeltro

