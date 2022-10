Diocesi San Marino - montefeltro: Laurea triennale e magistrale in scienze religiose

Diocesi San Marino - montefeltro: Laurea triennale e magistrale in scienze religiose.

Sono gli ultimi giorni utili per iscriversi all’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli” (Istituto Teologico delle Diocesi di Rimini/San Marino- Montefeltro). È una grande opportunità in vista di una Laurea spendibile non solo nell’insegnamento di Religione Cattolica nelle scuole italiane e sammarinesi, ma in altri ambiti (giornalismo, turismo religioso, consulenza etica, ecc.). Per molti, al di là del riconoscimento accademico, è un percorso che qualifica la propria formazione teologica anche in vista di un servizio pastorale tanto necessario nell’oggi della nostra Chiesa. Anche quest’anno è consentita la presenza online in quasi tutte le discipline: non una scorciatoia, ma un aiuto per chi è molto lontano da Rimini e per chi avrà modo di dedicare più tempo allo studio personale. Propongo. Caldeggio. Raccomando. Questo messaggio è per tutti. Anche per chi è in ricerca e si pone domande. Per informazioni e dettagli: https://www.issrmarvelli.it/servizi-agli- studenti/iscrizioni/

c.s. Diocesi di San Marino-Montefeltro Ufficio

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: