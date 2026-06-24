Diocesi San Marino-Montefeltro: Presentazione credenziali nuovo Nunzio Apostolico

Diocesi San Marino-Montefeltro: Presentazione credenziali nuovo Nunzio Apostolico.

La Chiesa di San Marino-Montefeltro accoglie con vivo compiacimento la presentazione delle credenziali di Sua Eccellenza Mons. Edgar Peña Parra, Nunzio Apostolico presso l’Italia e la Repubblica di San Marino. Sin dalla nomina, avvenuta lo scorso 30 marzo, la comunità diocesana ha espresso gratitudine a Sua Santità Papa Leone XIV per la paterna attenzione rivolta alle comunità ecclesiali in Italia e, in modo particolare, a San Marino. Al nuovo Nunzio Apostolico la comunità diocesana manifesta la propria vicinanza e assicura il sostegno della preghiera, perché possa svolgere con frutto il ministero affidatogli dal Santo Padre. Nel difficile contesto internazionale, segnato da guerre e dalla ricerca degli interessi di pochi, la comunità diocesana condivide la convinzione che solo una pace disarmata e disarmante meriti l’impegno di tutti. Questo impegno interpella in modo particolare i piccoli Stati, la cui esperienza diplomatica rappresenta un tesoro prezioso, e le comunità cristiane, chiamate a essere operatrici di riconciliazione. Fin d’ora, la comunità diocesana riunita attorno al suo Vescovo, S.E. Mons. Domenico Beneventi, affida il ministero di Mons. Edgar Peña Parra all’intercessione dei Santi Patroni Leone e Marino e della Beata Vergine Maria delle Grazie.

C.s. Diocesi San Marino-Montefeltro

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