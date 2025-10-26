TV LIVE ·
26 ott 2025
Dipende da noi (Tavolo delle Idee): Ci rivediamo il 4 novembre

L’idea del Tavolo delle Idee è, e ha voluto essere sin dall’inizio, quella di creare uno spazio prezioso di ascolto, confronto e costruzione condivisa. Ad ogni incontro si è avuto la conferma di una significativa volontà di camminare insieme, mettendo al centro le persone, le relazioni e i bisogni reali della nostra comunità.

Ci ritroveremo martedì 4 novembre alle ore 20.45, presso la sede della Cooperativa InVolo, in Via Guardia di Rocca, 13 – Galazzano.

Nel corso della serata, oltre al consueto momento di dialogo aperto, approfondiremo e inizieremo a gettare le basi per la proposta della “Carta dei Valori e dei Criteri di Adesione del Consorzio Etico di San Marino” (allegata), un documento che mira a promuovere una rete fondata su etica, trasparenza, inclusione e responsabilità verso la comunità. Come sempre, il Tavolo è aperto a tutti: associazioni, famiglie, singole persone — con o senza disabilità — che desiderano contribuire con idee, esperienze e sensibilità diverse.

C.s. Dipende da noi - Tavolo delle Idee





