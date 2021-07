Direttivo della Consulta per l'Informazione incontra il Segretario Lonfernini

Questa mattina una delegazione del Direttivo della Consulta per l'Informazione formata dal Presidente Roberto Chiesa e dai Consiglieri Sara Bucci, Giacomo Barducci e Michele Giardi ha incontrato il Segretario di Stato per l'Informazione Teodoro Lonfernini. Si è trattato del primo contatto dopo il rinnovo del nostro Consiglio Direttivo. Ribadita da ambo le parti la necessità di proseguire la collaborazione sui tanti temi attualmente sul tavolo; dalla nuova Legge sull'Informazione al nascituro Premio Zavoli, alla formazione dei giornalisti per la quale intendiamo avvalerci dell'alto e prezioso supporto dell'Università di San Marino. Il Direttivo nei prossimi giorni sarà ricevuto a Bologna dal Presidente dell'Ordine Regionale dei Giornalisti dell'Emilia Romagna, Giovanni Rossi. Nell'occasione verrà reiterato l'accordo che riconosce i corsi tenuti nella Repubblica di San Marino come validi per i crediti formativi dei colleghi italiani che intendano parteciparvi.

c.s. Il Consiglio Direttivo della Consulta per l’informazione