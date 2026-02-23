Direttivo Federazione Industria e Artigianato USL: lancio attività in vista del IV Congresso federale

Lo scorso 12 febbraio si è tenuto il Direttivo della Federazione Industria e Artigianato di USL. In quella sede il Segretario Daniele Tomasetti ha posto l’accento sugli sviluppi organizzativi della Federazione rendicontando l’attività svolta dalla Federazione nel corso 2025. Soddisfazione per l’esito del rinnovo del Contrato Artigianato che ha portato in dote ai lavoratori l’indicizzazione delle tabelle retributive che tutelerà il potere d’acquisto dei lavoratori da eventuali nuove fiammate inflazionistiche. Il rinnovo contrattuale sarà posto a valutazione dei lavoratori nelle prossime settimane al fine dell’ottenimento dell’erga omnes contrattuale ovvero affinché tutti i lavoratori del comparto possano avere i medesimi benefici contrattuali. Per quanto riguarda il CCNL Industria il Segretario ha aggiornato i membri presenti sugli esiti della rilevazione dello scostamento tra gli aumenti retributivi programmati nel biennio 2024-2025 e l’inflazione reale secondo l’indice IPCA. È stato inoltre positivamente evidenziato come quest’anno si sia recuperato integralmente il 4% di scostamento dell’inflazione inizialmente previsto fino al 2028, e di come si sia arrivati alla sottoscrizione delle nuove tabelle retributive che portano un aumento retributivo del 2,80% per il 2026 e del 2% per il 2027. La Federazione, prendendo parte ai numerosi incontri, si è impegnata nel cercare di sostenere ed aiutare i lavoratori che purtroppo sono stati oggetto di licenziamento collettivo e di quelli che hanno dovuto affrontare crisi straordinarie aziendali. L’attività di questo 2026 si concentrerà anche a seguire il rinnovo del contratto del Settore Edile, scaduto a dicembre 2025 e che necessita di essere rinnovato. Infine, è stato lanciato il percorso che porterà al IV Congresso di Federazione, presentando le attività straordinarie che impegneranno la Federazione fino al 10 settembre prossimo, data in cui si terrà l’assise. “Il percorso congressuale – ha detto Tomasetti – sarà una stimolante e impegnativa attività che porterà a riaccendere le tematiche sindacali tra le persone e nei luoghi di lavoro; auspichiamo il massimo coinvolgimento da parte dei lavoratori.”

