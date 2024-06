Direttivo Federazione Pensionati USL: quando c'è una crisi chi è fragile e solo paga più degli altri Negli scorsi giorni si è riunito il Direttivo della Federazione Pensionati di USL che ha fatto il punto sulle azioni portate avanti fin qui e sulla loro evoluzione futura.

L'attenzione resta puntata su quello che è indubbiamente il problema principale per molti pensionati di questa Repubblica. Ci sono infatti persone sole che vivono magari con una pensione bassa e che non avendo una casa di proprietà, rischiano di rimanere senza un tetto. Purtroppo, come più e più volte denunciato anche dalla Federazione Pensionati di USL, sono arrivate lettere di disdetta dal rispettivo contratto di locazione anche a persone che negli anni hanno pagato regolarmente, questo perché, complici pure le residenze atipiche, i prezzi sono saliti alle stelle e il mercato promette affitti sempre più redditizi. Il tema è particolarmente sensibile e auspichiamo che venga trovata una soluzione al più presto, così come è cruciale rivalutare le pensioni sulla base di percentuali significative, vicine almeno a quelle del rinnovo dei contratti. Da un lato il potere d’acquisto delle persone è stato fortemente eroso e dall’altro i prezzi hanno continuato a salire. In tutto questo il contributo di solidarietà che doveva essere una tantum, è diventato permanente. “Il che testimonia ancora una volta - ha affermato il Segretario della Federazione Pensionati Usl Luigi Maria Belisardi - che quando c’è una tempesta o una crisi. chi è fragile e solo paga più degli altri. Inoltre, ad aggravare un quadro non roseo è la solitudine che aleggia attorno a tante persone anziane. Dal canto suo la Federazione Pensionati ha tra i propri obiettivi quel- lo di contrastare l’isolamento in cui troppi anziani sprofondano, lo fa anche attraverso momenti ludici come gite, quelle di Torino e Portogallo hanno registrato il tutto esaurito, e con momenti aggregativi. Il futuro che immaginiamo e per il quale lavoriamo con convinzione, è un futuro.

c.s. Federazione Pensionati USL

