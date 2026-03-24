Direttivo Federazione Servizi e Commercio USL: positivo il bilancio 2025, sguardo rivolto al congresso

Direttivo Federazione Servizi e Commercio USL: positivo il bilancio 2025, sguardo rivolto al congresso.

Di recente, fra gli altri, si è svolto il Direttivo della Federazione Servizi e Commercio di USL, alla presenza anche del Segretario Generale Francesca Busignani. In quell’assise è stato infatti lanciato il IV Congresso di Federazione che si svolgerà il prossimo 17 settembre. Nel corso del Direttivo il Segretario di Federazione Marco Santolini ha tratteggiato il bilancio dell’attività svolta nel 2025 e le evoluzioni organizzative intervenute sin qui. “La Federazione – ha detto Santolini - si è infatti ampliata e oggi, con l’arrivo di Paolo Ceccoli, può contare su tre funzionari. Il 2025 è stato un anno denso di sfide dove USL ha tenuto alta l’attenzione sui diritti anche mediante due scioperi generali che sono serviti a rendere molto meno impattante per lavoratori e pensionati, la riforma IGR. Se le buste paga si sono assottigliate, quella è la conseguenza anche dell’aumento della quota del Fondiss”. La Federazione assieme al Segretario Generale si è seduta a vari tavoli tra cui quello che è poi sfociato nella cosiddetta Legge casa. Legge che ha portato in dote dei miglioramenti per chi acquista la prima casa ma dal punto di vista degli affitti non ha sortito purtroppo gli effetti sperati e infatti USL continua a chiedere che la tabella con l’indicazione dei coefficienti dei canoni calmierati sia rivista al più presto. Anche sul fronte maternità si è concentrata l’attività di USL che più e più volte ha chiesto di estendere i diritti di chi già li ha, ampliando altresì la platea, ovvero ricomprendendo per esempio chi non ha un lavoro e paradossalmente potrebbe avere anche più bisogno di sostegno. “Nel 2025 – ha detto il funzionario della Federazione Servizi e Commercio Ricardo Ceccoli – è stato firmato il pre-accordo del Contratto Assicurazioni che a livello economico contempla aumenti pari al 13,7% in 5 anni. Nello stesso anno abbiamo sottoscritto anche il pre-accordo del Contratto Servizi cercando di ottenere aumenti che fossero il più possibile vicini a quelli del Settore Industria. In 5 anni i lavoratori porteranno a casa aumenti pari al 13,3%, oltre all’introduzione dell’E.D.F a far data dal primo gennaio 2027. In queste settimane si è svolto il referendum dei datori di lavoro e già nella busta paga di marzo potrebbero essere erogati gli arretrati da gennaio 2025, assieme agli aumenti. Inviata da diversi mesi anche la piattaforma per l’apertura del tavolo per il rinnovo del contratto Bar Alberghi Ristoranti e Mense con richieste come la timbratrice obbligatoria, con l’obbligo di consegna della stessa al dipendente per scongiurare il problema degli straordinari e festivi non pagati o delle ferie erroneamente scalate in busta paga. “Bilancio positivo dunque – ha concluso Santolini - per la Federazione anche per numero di iscritti perché sempre più persone ci stanno dando fiducia, ci considerano un punto di riferimento e noi sentiamo forte la responsabilità di sostenere le persone”.

c.s. Unione Sammarinese Lavoratori USL

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