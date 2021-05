Direttivo FUPS, convocato il 12° Congresso di Federazione

Presso la sala Montelupo di Domagnano nei giorni scorsi si è riunito in presenza il Direttivo della FUPS-CSdL; questa riunione rappresenta un segnale di ripartenza grazie al netto miglioramento della situazione sanitaria dovuto alla campagna vaccinale, che ha visto la grande partecipazione delle persone anziane. Per la CSdL il 2021 è l’anno del 20° Congresso Confederale, che sarà preceduto dai Congressi delle sue quattro Federazioni di categoria; in particolare il 12° Congresso FUPS si svolgerà nella mattinata di sabato 23 ottobre presso il Palace Hotel di Serravalle. L’Assemblea Congressuale dovrà indicare l’azione e le politiche sindacali dei pensionati per i prossimi anni attraverso l’adozione di un Documento programmatico; provvederà all’elezione del nuovo Comitato Direttivo della FUPS-CSdL e dei delegati che rappresenteranno la FUPS al 20° Congresso Confederale. All'inizio della riunione il Direttivo ha espresso un sentito ringraziamento a tutte le persone che in questi lunghi mesi di pandemia si sono adoperate con il loro lavoro perché l’intero paese continuasse a funzionare, ad iniziare dagli operatori della sanità, e ai volontari che si sono impegnati ad aiutare le persone in difficoltà, Sui temi di confronto con il Governo, la riforma pensionistica deve rientrare in un progetto complessivo per il paese, che affronti i nodi principali a partire dal debito pubblico e delle banche, la cui situazione resta molto critica (va ancora trovata una soluzione alla spinosa questione degli NPL). Un capitolo importante è la sanità; occorre riorganizzare il nostro sistema sanitario, definendo il modello di sanità che vogliamo mettere in atto per i prossimi anni.

FUPS-CSdL Federazione Unitaria Pensionati Sammarinese