Direttivo Libera: Avanti con il dialogo per una riforma condivisa con il Paese.

L’imponente manifestazione di martedì indetta dalle tre sigle sindacali ha rappresentato per Libera un momento significativo di democrazia e di partecipazione di tante fasce della popolazione, anche giovani, e un partito di sinistra non poteva rimanere indifferente di fronte alla critica costruttiva che si è mossa nei confronti di una riforma che, nell’impianto iniziale, non considerava i principi cui deve ispirarsi ogni intervento in campo fiscale e tributario, salvaguardando il principio di equità attraverso le forme indicate anche dalla nostra “Dichiarazione dei Diritti” relative alla proporzionalità del contributo che i cittadini devono dare a seconda della loro capacità di reddito. Questo il principale contenuto che ha caratterizzato la riunione del Consiglio Direttivo di Libera e ha consentito a tutti i suoi membri di essere messi a conoscenza e quindi discutere degli importanti sviluppi che stanno maturando nella direzione di rendere il provvedimento equo e volto al recupero delle fasce di evasione ed elusione. Libera, attraverso un difficile lavoro politico di proposta e mediazione, ha offerto un contributo significativo assieme gli altri Gruppi di Maggioranza affinché il Governo riaprisse un dialogo con le Forze Sindacali in vista della definizione del progetto di legge sull’imposta generale sui redditi. I membri del Consiglio Direttivo di Libera hanno riconosciuto l’importanza del lavoro svolto dai dirigenti e dal gruppo di lavoro economia del partito, ma soprattutto hanno apprezzato la determinazione con cui Libera si è posta affinché il dialogo fra Governo e Forze Sindacali venisse riaperto affinché le proposte dei lavoratori possano trovare sostanziale spazio nel provvedimento legislativo. A tal fine Libera condivide e valuta molto positivamente il fatto che la discussione con le Forze Sindacali sia stata suffragata dal rallentamento dei lavori della Commissione Finanze che deve licenziare il testo definitivo della legge e soprattutto sottolinea come tutti i partiti di maggioranza si siano impegnati a sostenere con emendamenti che potranno essere presentati con una maggioranza qualificata dei due terzi del Consiglio Grande e Generale nel caso vengano definiti obiettivi in accordo con le Forze Sindacali e le altre rappresentanze economiche per poi approvare in seconda lettura un testo di legge condiviso dalla politica e dalla società tutta. Il lavoro di confronto procede anche in queste ore in modo intenso e Libera si augura che il risultato sia quello di definire un testo di riforma, efficace, equilibrato, equo e che faccia progredire l’intera economia del Paese.

C.s. - Libera

