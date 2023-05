Direzione e Gruppo Consigliare Pdcs: “Volontà di proseguire la legislatura”

La Direzione ed il Gruppo Consigliare del PDCS si sono riuniti nella serata di oggi, lunedì 29 maggio 2023, per aggiornamenti ed approfondimenti sulla situazione politica attuale e deliberare sui prossimi passaggi istituzionali. La Direzione ha preso atto della scelta del Movimento Civico Rete di ritirare la delegazione di Governo e di lasciare la maggioranza per posizionarsi all’opposizione in Consiglio Grande e Generale. La Direzione ha espresso rammarico per tale scelta, inattesa ed in forte discontinuità rispetto all’atteggiamento di seria responsabilità tenuto fino ad ora, ed anche rispetto al buon lavoro svolto in questi anni di Governo proprio insieme a RETE, che ha consentito di mettere nuovamente in sicurezza la nostra Repubblica, ripristinare l’assetto di alcune importanti Istituzioni ed Organi di garanzia dello Stato e dare stabilità ai conti pubblici ereditati in una situazione prossima al default. Condividendo unanimemente gli interventi delle Associazioni di Categoria e di parte delle forze sindacali, la Direzione conferma la necessità di percorrere ogni strada e fare ogni possibile sforzo utile a creare le condizioni perché questa legislatura possa proseguire quantomeno fino alla sottoscrizione dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea, per raggiungere il quale sarà necessario continuare nei prossimi mesi il proficuo confronto tra le istituzioni sammarinesi e la Commissione Europea, che ha avuto una forte accelerazione nell’ultimo anno, e molteplici espressioni di favore da parte dei diversi Paesi Membri. Esprimendo unanimemente la volontà di proseguire la legislatura, la Direzione dà mandato alle cariche del Partito ed alla propria delegazione di Governo, di iniziare già da domani il confronto con le altre forze di Maggioranza per accompagnare tutti i passaggi istituzionali utili a tal fine.



c.s. Pdcs

