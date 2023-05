Direzione generale della Funzione Pubblica: "Digitalizzazione dell'Ufficio di Stato Civile, servizi demografici ed elettorali"

La Direzione Generale della Funzione Pubblica comunica che il processo di innovazione e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione prosegue coinvolgendo, da ultimo, anche l’Ufficio di Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali. L’ampliamento dei servizi digitali concretizza, infatti, una delle prioritarie linee di sviluppo dell’Amministrazione individuate dalla Funzione Pubblica. La nuova piattaforma JDemos – la cui realizzazione ha richiesto un’importante attività di analisi e di progressiva implementazione delle procedure, sviluppatasi nell’ultimo triennio - consentirà, nel breve termine, una maggiore velocità di evasione di alcune delle pratiche più comuni, quali immigrazione, emigrazione e cambi di indirizzo. La presentazione e gestione di queste pratiche - che sinora avveniva unicamente mediante compilazione a mano di domande e richieste, da parte dell’utenza, e conseguente gestione e rilascio di documentazione cartacea, da parte dell’Ufficio - verrà integralmente digitalizzata grazie alla messa a regime del nuovo sistema. L’attività digitalizzazione in corso prevede anche un'importante innovazione a favore degli utenti che potranno ottenere direttamente dal web una serie di certificati (nascita, residenza, cittadinanza, ecc.) senza recarsi presso gli sportelli dell’Ufficio o le sedi degli Uffici Postali. Tali sportelli rimarranno, comunque, attivi, anche in futuro, garantendo il servizio a coloro che non utilizzino strumenti informatici. Un’ulteriore importante novità concerne, infine, la creazione di un archivio storico digitalizzato che consentirà di avere un registro puntuale ed aggiornato per la ricostruzione dei profili anagrafici dei singoli e delle famiglie. Il software dell’Ufficio di Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali è prossimo ad essere completamente operativo e nei giorni scorsi sono già state effettuate le prime giornate di formazione da remoto del personale per le attività inerenti alla conversione delle banche dati. La formazione dei funzionari, poi, proseguirà in presenza nei giorni specificati nel calendario a fondo pagina. La nuova procedura informatica sarà pienamente operativa dal 5 giugno p.v. e, allo scopo di consentire l’esecuzione delle ultime attività di verifica e formazione, l’Ufficio osserverà, nel periodo 26 maggio – 2 giugno p.v., i sotto indicati giorni di chiusura ed orari ridotti di apertura al pubblico. La DGFP si scusa per eventuali disagi nella certezza che il miglioramento del servizio semplificherà la vita (e il lavoro) degli utenti, privati e professionisti.





ORARI DI APERTURA DELL’ UFFICIO STATO CIVILE, SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI NEL PERIODO 26 MAGGIO – 5 GIUGNO 2023

- Venerdì 26 maggio: aperto dalle ore 8.30 alle ore 12:00

- Lunedì 29 maggio: CHIUSURA TOTALE ANCHE DEL CENTRALINO E DEI CERTIFICATI ON-LINE TRASMESSI ALLE POSTE E DELLE RICHIESTE VIA E-MAIL

- Martedì 30 maggio: CHIUSURA TOTALE ANCHE DEL CENTRALINO E DEI CERTIFICATI ON-LINE TRASMESSI ALLE POSTE E DELLE RICHIESTE VIA E-MAIL

- Mercoledì 31 maggio: CHIUSURA TOTALE ANCHE DEL CENTRALINO E DEI CERTIFICATI ON-LINE TRASMESSI ALLE POSTE E DELLE RICHIESTE VIA E-MAIL

- Giovedì 1 giugno: apertura parziale al pubblico dalle ore 8.30 alle ore 11.30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00

- Venerdì 2 giugno: apertura parziale dalle ore 8.30 alle ore 12:00

- Da lunedì 5 giugno: apertura regolare

C.s. Direzione Generale della Funzione Pubblica