Direzione Generale Funzione Pubblica: "Formazione e Valorizzazione del merito nell’Amministrazione".

La Direzione Generale della Funzione Pubblica (DGFP) comunica che nella seduta del 4 aprile 2025 l’On.le Congresso di Stato ha adottato il Piano di Formazione Annuale (PFA) e Linee Guida per gli anni 2025 e 2026 relativi all’organizzazione della seconda formazione nel Settore Pubblico Allargato elaborati dalla DGFP medesima. L'obiettivo è quello di definire un percorso formativo strutturato in grado di intercettare l’evoluzione dei fabbisogni formativi del dipendente pubblico e di contribuire al conseguimento degli obiettivi strategici e trasversali dell’Amministrazione. In un contesto caratterizzato da una crescente attenzione al miglioramento dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, la formazione continua rappresenta, infatti, un elemento imprescindibile per generare valore pubblico e promuovere la crescita e lo sviluppo del capitale umano all’interno dell’Amministrazione. Le attività formative saranno effettuate in modalità mista, prevedendo lezioni in presenza e contenuti formativi in formato video, con l’obiettivo di offrire ai dipendenti una maggiore flessibilità ed una fruizione autonoma dei contenuti didattici. I percorsi formativi saranno differenziati anno dopo anno in base al livello di conoscenze e competenze acquisite, grazie ad un progetto di informatizzazione della gestione della formazione idoneo a tracciare i curricoli formativi del personale. Detto approccio consentirà, nel tempo, una progressiva personalizzazione dell’offerta formativa nel rispetto degli obiettivi di sviluppo professionale individuale del dipendente e in coerenza con gli indirizzi generali dell’Amministrazione. I corsi saranno articolati in moduli formativi distinti, ciascuno dei quali prevedrà una prova finale di valutazione, finalizzata a misurare la qualità ed il livello dell’apprendimento. L’efficacia della formazione in termini di effettivo accrescimento delle conoscenze e competenze del personale pubblico rappresenta una componente rilevante nella scheda di valutazione della prestazione individuale del dipendente riferita a ciascun anno. In questo senso, si ricorda come a seguito del Rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro del Pubblico Impiego per il triennio 2022/2024, il corrente anno sarà il primo in cui verrà effettuata nell’intero Settore Pubblico Allargato una diffusa attività di valutazione della performance del singolo dipendente che eserciti funzioni ausiliarie o amministrative o tecniche o contabili La misurazione e valutazione della performance individuale concorre all’implementazione di un sistema di gestione delle risorse umane improntato a criteri di accuratezza, trasparenza e valorizzazione e promozione del merito, influenzando, quindi, le possibilità di progressione di carriera ovvero determinando, nei casi più gravi di negligenza, l’applicazione di provvedimenti disciplinari. “Le azioni intraprese e l’impegno costante profuso dalla DGFP sono orientati a favorire un’evoluzione sistemica finalizzata al miglioramento ed alla valorizzazione del personale” - sottolinea il Direttore della Funzione Pubblica Avv. Manuel Canti - “L’integrazione tra formazione, valutazione delle performance e digitalizzazione dei processi consente l’attivazione di un ciclo virtuoso di crescita, incentivazione e riconoscimento in cui ciascun dipendente, nell’acquisire conoscenze e competenze strumentali alla sua crescita professionale, sarà naturalmente portato a non trascurare questa opportunità, perseguendo con impegno e responsabilità il proprio aggiornamento professionale.” “La misurazione e valutazione delle competenze e dei risultati” – evidenzia, altresì, l’Avv. Canti – “rappresentano un pilastro essenziale della modernizzazione della Pubblica Amministrazione, rafforzando la cultura del merito, della trasparenza e della responsabilizzazione.”

