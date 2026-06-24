TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
16:52 Disabilità, 20 anni dalla Convenzione Onu: Commissione Csd ricevuta dalla Reggenza 13:12 Concerto delle Milizie: evento musicale dal valore simbolico, per celebrare chi serve la Repubblica 13:01 Giro d'Italia a vela: a Siracusa vince l'Aeronautica, dopo 60 ore in mare 12:16 Lotta alla violenza di genere, Grevio: “Progressi significativi” a San Marino 07:39 Terremoto in Venezuela, sale a 235 il bilancio delle vittime: continuano i soccorsi tra le macerie
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

Direzione Tribunale: "Cordoglio per la scomparsa del Presidente Giacomo Fumu"

24 giu 2026
Direzione Tribunale: "Cordoglio per la scomparsa del Presidente Giacomo Fumu"

Il Dirigente, i Magistrati, il personale tutto del Tribunale di San Marino esprimono i sensi del più alto cordoglio per la improvvisa scomparsa del Presidente Giacomo Fumu, già Giudice d’appello penale e ora Giudice per la Terza Istanza penale. La sua illustre carriera parla da sola: Procuratore della Repubblica di Perugia, Consigliere della Corte di Cassazione fino a presiedere la Quarta Sezione penale della Corte. Per il Tribunale di San Marino è stato davvero un onore averlo partecipe della giurisdizione penale al più alto livello. Si ricordano le sue eccellenti doti di uomo e giurista, l’impegno nell’assolvimento della funzione e l’umiltà con cui ha dialogato con gli altri magistrati, avvicinandosi all’ordinamento sammarinese e ai suoi protagonisti e onorandolo con la sua opera.

C.s. Direzione Tribunale





Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa