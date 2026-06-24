Direzione Tribunale: "Cordoglio per la scomparsa del Presidente Giacomo Fumu"

Direzione Tribunale: "Cordoglio per la scomparsa del Presidente Giacomo Fumu".

Il Dirigente, i Magistrati, il personale tutto del Tribunale di San Marino esprimono i sensi del più alto cordoglio per la improvvisa scomparsa del Presidente Giacomo Fumu, già Giudice d’appello penale e ora Giudice per la Terza Istanza penale. La sua illustre carriera parla da sola: Procuratore della Repubblica di Perugia, Consigliere della Corte di Cassazione fino a presiedere la Quarta Sezione penale della Corte. Per il Tribunale di San Marino è stato davvero un onore averlo partecipe della giurisdizione penale al più alto livello. Si ricordano le sue eccellenti doti di uomo e giurista, l’impegno nell’assolvimento della funzione e l’umiltà con cui ha dialogato con gli altri magistrati, avvicinandosi all’ordinamento sammarinese e ai suoi protagonisti e onorandolo con la sua opera.

C.s. Direzione Tribunale

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