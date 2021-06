“Diritti e Libertà in tempi di Emergenza Sanitaria: Quale futuro per la Sinistra a San Marino?”. Mis organizza una conferenza pubblica

Alessandro Mancini, Denise Bronzetti, Iro Belluzzi, Giovanna Cecchetti, Lazzaro Rossini e Rossano Fabbri. Questi i protagonisti di un dibattito pubblico dal titolo certamente audace e carico di aspettative: "Diritti e Libertà in tempi di Emergenza Sanitaria: Quale futuro per la sinistra a San Marino? Chiaramente chi dovesse riuscire rispondere a tale quesito sarebbe anche in grado di riportare la barra dritta in un panorama politico incerto e burrascoso. La sinistra sta purtroppo abdicando da tempo al proprio ruolo di protagonista, con marcato riferimento agli ultimi tempi di emergenza sanitaria. E sarà anche e soprattutto per questo motivo che mancano politiche sociali degne di questo nome, con finalmente l’individuo al centro dell’agenda dei vari partiti. Una sinistra forte fa certamente paura e le varie divisioni che si sono succedute hanno finito per lasciare campo libero ai populismi e ad alcune derive autoritarie che man mano che si va avanti col tempo fanno accrescere preoccupazione e malumori. Non a caso molto spesso ai vari proclami non corrispondono fatti concreti degni di nota o cambi di passo capaci di fare compiere al Paese quel salto di qualità doveroso per rialzarsi dopo i mesi bui della pandemia e gli anni della grande crisi economico-finanziaria, di valori e di principi. Di questo ed altro ci interrogheremo all’interno di un dibattito che vuole essere esclusivamente assolutamente costruttivo. La logica è quella di volere uscire dalle contrapposizioni fra maggioranza e opposizione, ma confrontarsi come sinistra., a prescindere dal ruolo istituzionale che si ricopre nel contingente. Sarà quindi un modo per stare insieme e allo stesso tempo discutere e fare il punto della situazione, con un occhio ai futuri scenari e alle prossime sfide che attendono San Marino. Sfide che necessitano per forza di cose di unità, idee chiare e persone capaci. Il dibattito avrà luogo il giorno venerdì 11 Giugno 2021 dalle ore 18.30 presso la Sala Polivalente di Gualdicciolo (Centro Gualdo). Il momento politico si inserisce all’interno dell’Assemblea annuale del Movimento Ideali Socialisti: sarà preceduto alle 18 da un aperitivo e proseguirà dopo il dibattito con una cena conviviale.

c.s. Movimento Ideali Socialisti

