Diritti riproduttivi negati: UDS su RADIO CAPITAL

Due sere fa Unione Donne Sammarinesi è intervenuta nella trasmissione TG Zero di RADIO CAPITAL condotta da Michela Murgia, una delle voci più ascoltate in Italia sul tema dei diritti delle donne. In onda per circa 10 minuti la Dott.ssa Francesca Nicolini, a nome di UDS, ha spiegato la situazione che vivono ogni giorno le donne sammarinesi, quella di risiedere in un Paese ancora restio a riconoscere loro il diritto alla salute ed i diritti riproduttivi. In un Paese che, nella migliore delle ipotesi, preferisce ignorare il problema e, nella peggiore, vuole continuare ad avere il controllo sulla riproduzione delle donne, pur sapendo che da sempre le sammarinesi si recano fuori territorio dove il diritto all’aborto è sancito da ben 42 anni. In Italia e all’estero la gente si stupisce della nostra situazione, noi siamo sempre più imbarazzate a raccontarla. Proprio mentre scriviamo questo comunicato veniamo a sapere che nell’Ordine del Giorno del prossimo Consiglio di febbraio, tra le numerose Commissioni che verranno nominate, manca la Commissione per le Pari Opportunità. Insomma, un’ennesima conferma, se mai ce ne fosse stato bisogno, che le pari opportunità non sono una priorità per la nostra politica.

c.s. Unione Donne Sammarinesi