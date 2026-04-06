Diritti, scuola e salute: il futuro dei cittadini nel nuovo scenario europeo

Il percorso di approfondimento promosso dal Congresso di Stato sull’integrazione europea della Repubblica giunge a un passaggio cruciale. Dopo il focus dedicato al comparto economico, mercoledì 8 aprile alle ore 20:30, presso la Sala “Joe Cassar” (Ex International) di Borgo Maggiore, si terrà la serata pubblica dal titolo “Cittadini e Nuovi Diritti: un’Europa più vicina”. L'obiettivo dell'incontro è declinare i contenuti tecnici dell'Accordo di Associazione in risposte tangibili per la cittadinanza, analizzando come cambieranno le opportunità e le tutele per studenti, lavoratori e pensionati. Non si parlerà solo di norme, ma di qualità della vita: dal riconoscimento dei titoli di studio all'accesso ai programmi di formazione internazionale, fino alla gestione dei periodi contributivi per chi opera in diversi paesi dell'Unione. Al tavolo dei relatori siederanno i Segretari di Stato Luca Beccari (Affari Esteri), Marco Gatti (Finanze), Alessandro Bevitori (Lavoro) e Teodoro Lonfernini (Istruzione). Saranno affrontati temi di stretta attualità come l’evoluzione dello status giuridico dei sammarinesi in territorio UE, il potenziamento dei servizi sanitari attraverso nuovi protocolli di collaborazione europea e le prospettive di impiego nel settore pubblico e privato. In linea con il format di trasparenza e pluralità già apprezzato nel primo incontro, la serata ospiterà un confronto diretto tra i rappresentanti della Maggioranza e dell’Opposizione. Si offrirà dunque alla cittadinanza una visione politica completa sulle sfide della sovranità e sulla conservazione dell'identità sammarinese nel nuovo contesto comunitario. Il Congresso di Stato invita tutta la popolazione a partecipare attivamente a questo momento di democrazia e informazione. Comprendere i nuovi diritti e i nuovi doveri che l'Europa ci riserva è il primo passo per essere protagonisti di una trasformazione che segnerà le generazioni future. L’ingresso è libero e la serata lascerà ampio spazio ai quesiti e alle riflessioni del pubblico presente.

c.s. Congresso di Stato della Repubblica di San Marino









